"Ответственность за террор будет для всех". Зеленский сообщил, что СНБО продолжает работать над санкционными списками

Зеленский в своем обращении рассказал, что в число жертв, найденных под завалами разрушенного российской ракетой жилого дома в Днепре, увеличилось до 30. Он обратил внимание на реакцию мирового сообщества, слова сострадания в ответ на этот удар и обратился к россиянам, которые "даже сейчас не смогли произнести даже несколько слов осуждения этого террора".

Зеленский назвал трусливым такое молчание, а далее сказал: "Считаю правильным, что именно сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан России и других лиц, которые помогают террору".

Речь о персональных санкциях против 198 физлиц, введение которых президент Украины утвердил сегодня.

"Почти 200 – это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-нибудь в Москве. Эта публика получит полный список персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, мире. Ответственность за террор будет для всех: и для тех, кто убивает, и для тех, кто помогает убивать. Работа СНБО над санкционными списками продолжается, и скоро будут следующие решения", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)