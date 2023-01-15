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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ответственность за террор будет для всех". Зеленский сообщил, что СНБО продолжает работать над санкционными списками

Зеленский: Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе в Европе, мире
Зеленский: Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, мире
Фото: president.gov.ua

Совет национальноq безопасности Украины продолжает работу над санкциями против причастных к российской агрессии против Украины. Об этом президент Украинского государства Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 15 января.

Зеленский в своем обращении рассказал, что в число жертв, найденных под завалами разрушенного российской ракетой жилого дома в Днепре, увеличилось до 30. Он обратил внимание на реакцию мирового сообщества, слова сострадания в ответ на этот удар и обратился к россиянам, которые "даже сейчас не смогли произнести даже несколько слов осуждения этого террора".

Зеленский назвал трусливым такое молчание, а далее сказал: "Считаю правильным, что именно сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан России и других лиц, которые помогают террору".

Речь о персональных санкциях против 198 физлиц, введение которых президент Украины утвердил сегодня.

"Почти 200 – это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-нибудь в Москве. Эта публика получит полный список персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, мире. Ответственность за террор будет для всех: и для тех, кто убивает, и для тех, кто помогает убивать. Работа СНБО над санкционными списками продолжается, и скоро будут следующие решения", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, санкции, СНБО, пропаганда, Владимир Зеленский, война России против Украины, ограничения, россияне
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