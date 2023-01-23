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В России недоступную технологию Apple Pay заменили наклейками на iPhone

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Российские банки объявили о запуске платежных стикеров, имитирующих бесконтактную оплату
Российские банки объявили о запуске платежных стикеров, имитирующих бесконтактную оплату
Фото: Альфа-Банк / Facebook

Российские банки запустили платежные стикеры-наклейки, предназначенные для оплаты смартфоном. Они должны имитировать бесконтактную оплату, недоступную владельцам iPhone из-за ухода Visa и MasterCard с рынка России. Об этом сообщило агентство РБК.

Российские "Альфа-банк" и банк "Сбер" объявили о запуске платежных стикеров, имитирующих бесконтактную оплату. Как заявили в "Сбере", эта технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно.

Платежный стикер выглядит, как банковская карта без номера и подтверждающего операции CVC-кода, однако в несколько раз меньше. Чтобы воспользоваться им, пользователю нужно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона. 

Массовое тестирование технологии "Сбер" намерен запустить в начале февраля. В "Альфа-банке" заявили, что уже раздают стикер своим клиентам, однако бесплатными будут только первые 10 тыс. экземпляров.

Контекст:

В начале марта 2022 года платежные системы Visa и MasterCard остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Из-за санкций выпущенные в России карты не принимаются за границей, в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay.

Всего, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 120 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Apple, iPhone, MasterCard, Visa, Альфа-Банк, Apple Pay
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