ЕС представит 10-й пакет санкций против России через две недели – журналист

"10-й пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласованным к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.
Кроме того, на этой неделе в ЕС планируют согласовать пакет санкций ЕС в отношении Беларуси.
the EU's latest sanctions package on #Belarus should be agreed this week. the 10th sanction package on #Russia should be presented in about 2 weeks in order to be agreed by the 1st anniversary of the full-scale invasion of #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 30, 2023
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что В Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним против Беларуси.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.