ЕС представит 10-й пакет санкций против России через две недели – журналист

С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел девять пакетов санкций против РФ Фото: depositphotos.com

"10-й пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласованным к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Кроме того, на этой неделе в ЕС планируют согласовать пакет санкций ЕС в отношении Беларуси.