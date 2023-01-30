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ЕС представит 10-й пакет санкций против России через две недели – журналист

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С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел девять пакетов санкций против РФ
С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел девять пакетов санкций против РФ
Фото: depositphotos.com

В Европейском союзе две недели собираются представить 10-й санкционный пакет против РФ. Об этом 30 января сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"10-й пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласованным к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Кроме того, на этой неделе в ЕС планируют согласовать пакет санкций ЕС в отношении Беларуси.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 годаПрезидент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что В Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним против Беларуси.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, санкции, война, Европа, война России против Украины, Евросоюз, Рикард Йозвяк, ЕС
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