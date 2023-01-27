Абрамович теряет позиции в российско-украинских контактах и может попасть под санкции – СМИ

Если раньше бизнесмен занимал ключевое положение в переговорах, то теперь он задействован в узкопрофильных сделках, таких как экспорт зерна и аммиака, а также обмен пленными. Представители украинских, американских и европейских властей отказались от ожиданий, что он может стать ключевым посредником в диалоге, говорится в статье.
Чиновники в администрации США заявили, что воздерживались от введения санкций против Абрамовича по просьбе Украины, но относятся к нему "все более неоднозначно". Украинские власти внесли его в санкционный список, но действие санкций против него приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены пленные.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии WSJ заявил, что Абрамович "может сыграть определенную роль, если возникнет необходимость вмешаться в некоторые вопросы" в ходе переговоров.
"Но это не та роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса", – подчеркнул он.
Бывший американский дипломат Джим Вассерстром, который занимался вопросами борьбы с коррупцией, отвечая на вопрос издания, сказал, что чем более публична роль Абрамовича, тем менее она эффективна.
"Абрамович получил большую огласку... Когда кто-то перестал быть эффективным, пришло время применить к нему санкции. Это не бесплатный пропуск на всю жизнь", – добавил он.
Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга президента РФ Путина ввели санкции Великобритания, Европейский союз, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Канада начала в декабре конфискацию его активов.
США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.
По данным источников западных СМИ, российский президент Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.
Бывший вице-президент компании ЮКОС, российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". "Он, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения", – говорил предприниматель.