Абрамович теряет позиции в российско-украинских контактах и может попасть под санкции – СМИ

Если раньше бизнесмен занимал ключевое положение в переговорах, то теперь он задействован в узкопрофильных сделках, таких как экспорт зерна и аммиака, а также обмен пленными. Представители украинских, американских и европейских властей отказались от ожиданий, что он может стать ключевым посредником в диалоге, говорится в статье.

Чиновники в администрации США заявили, что воздерживались от введения санкций против Абрамовича по просьбе Украины, но относятся к нему "все более неоднозначно". Украинские власти внесли его в санкционный список, но действие санкций против него приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены пленные.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии WSJ заявил, что Абрамович "может сыграть определенную роль, если возникнет необходимость вмешаться в некоторые вопросы" в ходе переговоров.

"Но это не та роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса", – подчеркнул он.

Бывший американский дипломат Джим Вассерстром, который занимался вопросами борьбы с коррупцией, отвечая на вопрос издания, сказал, что чем более публична роль Абрамовича, тем менее она эффективна.

"Абрамович получил большую огласку... Когда кто-то перестал быть эффективным, пришло время применить к нему санкции. Это не бесплатный пропуск на всю жизнь", – добавил он.