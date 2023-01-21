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Невзлин: У Ромы Абрамовича один метод есть. Втерся – и дальше решает вопросы. Умеет, умеет, ничего не скажешь

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Сколько стоят компании, которые "крышует" Абрамович (на фото), никто не знает, заявил Невзлин
Сколько стоят компании, которые "крышует" Абрамович (на фото), никто не знает, заявил Невзлин
Фото: EPA

Российский миллиардер Роман Абрамович талантлив в своей сфере и обладает "очень высоким уровнем выживаемости", считает бывший вице-президент компании ЮКОС, российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вот есть Абрамович. Там есть конкретные вещи: он решает вопросы с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом. Мы понимаем как", – сказал Невзлин.

Гордон уточнил: "Как?"

"Ну как привык Рома. Как с [экс-советником президента РФ Валентином] Юмашевым, так и с помощником Эрдогана. Не хочу никого называть. Вы прекрасно знаете, кто выдает пресс-релизы по Абрамовичу и Эрдогану и кто этот человек для Эрдогана. Значит, как умеет, так и работает. У Ромы один метод есть. Втерся – и дальше решает вопросы. Умеет, умеет, ничего не скажешь", – заявил Невзлин.

На уточнение, талантливый ли Абрамович человек, Невзлин заявил, что, несомненно, да.

"Я думаю, что в определенном кругу шариковых он даже может смотреться нормальным человеком. Но хитрый безумно, конечно. Хитрый, и очень высокий уровень выживаемости такого, детдомовского, забитого еврейчика, который он демонстрирует, фактически став одним из лидеров государства. Скорее, неправильно "лидером" – хозяином", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что Forbes и другие агентства оценивают состояние Абрамовича по известным публичным компаниям.

"А сколько стоят компании, которые он крышует на 25–50%, и сколько у него в кассе кеша имени [президента РФ Владимира] Путина и его самого, естественно, мы не знаем. Это еще период длительных расследований, но вроде они, слава богу, начались", – добавил Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга президента РФ Путина ввели санкции ВеликобританияЕвропейский союз, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Канада начала в декабре конфискацию его активов.

США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.

По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.

Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". "Он, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения", – говорил предприниматель.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Реджеп Эрдоган, бизнес, переговоры, Леонид Невзлин, Роман Абрамович, Валентин Юмашев
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