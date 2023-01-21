Невзлин: У Ромы Абрамовича один метод есть. Втерся – и дальше решает вопросы. Умеет, умеет, ничего не скажешь

Сколько стоят компании, которые "крышует" Абрамович (на фото), никто не знает, заявил Невзлин Фото: EPA

"Вот есть Абрамович. Там есть конкретные вещи: он решает вопросы с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом. Мы понимаем как", – сказал Невзлин.

Гордон уточнил: "Как?"

"Ну как привык Рома. Как с [экс-советником президента РФ Валентином] Юмашевым, так и с помощником Эрдогана. Не хочу никого называть. Вы прекрасно знаете, кто выдает пресс-релизы по Абрамовичу и Эрдогану и кто этот человек для Эрдогана. Значит, как умеет, так и работает. У Ромы один метод есть. Втерся – и дальше решает вопросы. Умеет, умеет, ничего не скажешь", – заявил Невзлин.

На уточнение, талантливый ли Абрамович человек, Невзлин заявил, что, несомненно, да.

"Я думаю, что в определенном кругу шариковых он даже может смотреться нормальным человеком. Но хитрый безумно, конечно. Хитрый, и очень высокий уровень выживаемости такого, детдомовского, забитого еврейчика, который он демонстрирует, фактически став одним из лидеров государства. Скорее, неправильно "лидером" – хозяином", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что Forbes и другие агентства оценивают состояние Абрамовича по известным публичным компаниям.

"А сколько стоят компании, которые он крышует на 25–50%, и сколько у него в кассе кеша имени [президента РФ Владимира] Путина и его самого, естественно, мы не знаем. Это еще период длительных расследований, но вроде они, слава богу, начались", – добавил Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

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