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Некоторые европейские санкции против России не работают – СЕО "Метинвест" Рыженков

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ЕС наказал те европейские компании, которые сознательно отказались от российской продукции, считают в "Метинвесте"
ЕС наказал те европейские компании, которые сознательно отказались от российской продукции, считают в "Метинвесте"
Фото: depositphotos.com

Европейские санкции, введенные против российской металлургии, не работают, напротив – они ставят в дискриминационные условия европейские компании, которые сознательно отказались от сотрудничества с Россией. С таким заявлением выступил в интервью британскому The Telegraf генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, комментируя введенные Евросоюзом санкции против металлургической продукции из России.

"Введение некоторых санкций отсрочили, и они начнут работать только через несколько месяцев, а то и лет. А есть такие санкции, которые, на мой взгляд, не работают должным образом – например, на импорт стальных полуфабрикатов в ЕС. Ведь России дали квоту на поставки этих полуфабрикатов на ближайшие два года, и эта квота примерно равна среднему объему поставок российских полуфабрикатов в ЕС за последние пять лет. Так что, в принципе, это даже не ограничение", – подчеркнул он.

Рыженков обратил внимание на то, что таким решением ЕС наказал те европейские компании, которые сознательно отказались от российской продукции – теперь эти компании проигрывают конкурентную борьбу тем, кто продолжает дешево приобретать российские полуфабрикаты.

"Европейских компаний, которые продолжают покупать российскую продукцию, очень много. Основными странами-импортерами являются Бельгия и Италия. Мы говорим о миллионах тонн в год", – отметил он.

Руководитель компании выразил уверенность, что подобная "мягкость" в вопросе санкций вызвана серьезным российским лобби в Европе, так как аргументы, которыми оперируют в этих странах для защиты сотрудничества с РФ, не выдерживают никакой критики, особенно когда противники отказа от работы с РФ говорят, что отказ от российской продукции вызовет остановку европейских предприятий и увольнение персонала.

"Компания "Метинвест" покупает сырье для работы на открытом европейском рынке. При этом мы не увольняли наших людей с завода в Великобритании, и мы не увольняли наших людей с завода в Италии. И мы не собираемся останавливать наши объекты. Поэтому, на мой взгляд, там есть лоббирование, которое мешает этим странам запретить российский импорт", – акцентировал Рыженко.

Контекст:

Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку. Об этом писала пресс-служба министерства.

Теги: Россия, Украина, санкции, экономика, импорт, экспорт, Метинвест, металлургия, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, ЕС, Юрий Рыженков
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