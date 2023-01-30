Некоторые европейские санкции против России не работают – СЕО "Метинвест" Рыженков

"Введение некоторых санкций отсрочили, и они начнут работать только через несколько месяцев, а то и лет. А есть такие санкции, которые, на мой взгляд, не работают должным образом – например, на импорт стальных полуфабрикатов в ЕС. Ведь России дали квоту на поставки этих полуфабрикатов на ближайшие два года, и эта квота примерно равна среднему объему поставок российских полуфабрикатов в ЕС за последние пять лет. Так что, в принципе, это даже не ограничение", – подчеркнул он.

Рыженков обратил внимание на то, что таким решением ЕС наказал те европейские компании, которые сознательно отказались от российской продукции – теперь эти компании проигрывают конкурентную борьбу тем, кто продолжает дешево приобретать российские полуфабрикаты.

"Европейских компаний, которые продолжают покупать российскую продукцию, очень много. Основными странами-импортерами являются Бельгия и Италия. Мы говорим о миллионах тонн в год", – отметил он.

Руководитель компании выразил уверенность, что подобная "мягкость" в вопросе санкций вызвана серьезным российским лобби в Европе, так как аргументы, которыми оперируют в этих странах для защиты сотрудничества с РФ, не выдерживают никакой критики, особенно когда противники отказа от работы с РФ говорят, что отказ от российской продукции вызовет остановку европейских предприятий и увольнение персонала.

"Компания "Метинвест" покупает сырье для работы на открытом европейском рынке. При этом мы не увольняли наших людей с завода в Великобритании, и мы не увольняли наших людей с завода в Италии. И мы не собираемся останавливать наши объекты. Поэтому, на мой взгляд, там есть лоббирование, которое мешает этим странам запретить российский импорт", – акцентировал Рыженко.