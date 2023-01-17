Металлургическая отрасль для возобновления производства нуждается в последовательной тарифной политике – Каленков

"Например, тарифы "Укрзалізниці" на перевозку грузов выросли в прошлом году на 70%. Я понимаю "Укрзалізницю": пути обстреливают, намного уменьшились объемы перевозок, а у нее есть постоянные затраты. Но у "Укрзалізниці" есть возможность обращаться к нашим партнерам и получать финансирование и грантовые кредиты на льготных условиях", – пояснил Каленков.

То же самое, по его словам, касается и "Укрэнерго" – как государственная компания она тоже может обращаться напрямую к партнерам для того, чтобы получить долгосрочное финансирование на десятки лет, в отличие от частных компаний, которые пока не имеют возможности получить заимствования.

"Частные компании, которые еще работают, еще потребляют электроэнергию и что-то возят по УЗ, не имеют возможности получить финансирование. И государство могло бы в сфере энергии, в сфере тарифной политики сыграть свою роль и переложить финансирование на наших партнеров, чтобы таким образом поддержать экономику. Ведь если предприятия потребляют электроэнергию – значит, они все еще работают. Если они что-то возят по "Укрзалізниці" или переваливают в портах – они еще работают. И их нужно поддержать за счет сдерживания тарифов на передачу электроэнергии, на диспетчеризацию, на выросшие за последний год тарифы "Укрзалізниці", – резюмировал Каленков.