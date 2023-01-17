Металлургическая отрасль для возобновления производства нуждается в последовательной тарифной политике – Каленков

"Например, тарифы "Укрзалізниці" на перевозку грузов выросли в прошлом году на 70%. Я понимаю "Укрзалізницю": пути обстреливают, намного уменьшились объемы перевозок, а у нее есть постоянные затраты. Но у "Укрзалізниці" есть возможность обращаться к нашим партнерам и получать финансирование и грантовые кредиты на льготных условиях", – пояснил Каленков.
То же самое, по его словам, касается и "Укрэнерго" – как государственная компания она тоже может обращаться напрямую к партнерам для того, чтобы получить долгосрочное финансирование на десятки лет, в отличие от частных компаний, которые пока не имеют возможности получить заимствования.
"Частные компании, которые еще работают, еще потребляют электроэнергию и что-то возят по УЗ, не имеют возможности получить финансирование. И государство могло бы в сфере энергии, в сфере тарифной политики сыграть свою роль и переложить финансирование на наших партнеров, чтобы таким образом поддержать экономику. Ведь если предприятия потребляют электроэнергию – значит, они все еще работают. Если они что-то возят по "Укрзалізниці" или переваливают в портах – они еще работают. И их нужно поддержать за счет сдерживания тарифов на передачу электроэнергии, на диспетчеризацию, на выросшие за последний год тарифы "Укрзалізниці", – резюмировал Каленков.
Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.
В то же время директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.