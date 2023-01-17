ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Металлургическая отрасль для возобновления производства нуждается в последовательной тарифной политике – Каленков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тарифы "Укрзалізниці" на перевозку грузов выросли в прошлом году на 70%, отметил директор "Укрметаллургпрома"
Тарифы "Укрзалізниці" на перевозку грузов выросли в прошлом году на 70%, отметил директор "Укрметаллургпрома"
Фото: depositphotos.com

Горно-металлургический сектор Украины находится в состоянии тяжелого кризиса и нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе – в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Об этом рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время онлайн-дискуссии о состоянии украинской металлургии. Обсуждение транслировал YouTube-канал "Ціна держави".

"Например, тарифы "Укрзалізниці" на перевозку грузов выросли в прошлом году на 70%. Я понимаю "Укрзалізницю": пути обстреливают, намного уменьшились объемы перевозок, а у нее есть постоянные затраты. Но у "Укрзалізниці" есть возможность обращаться к нашим партнерам и получать финансирование и грантовые кредиты на льготных условиях", – пояснил Каленков.

То же самое, по его словам, касается и "Укрэнерго" – как государственная компания она тоже может обращаться напрямую к партнерам для того, чтобы получить долгосрочное финансирование на десятки лет, в отличие от частных компаний, которые пока не имеют возможности получить заимствования.

"Частные компании, которые еще работают, еще потребляют электроэнергию и что-то возят по УЗ, не имеют возможности получить финансирование. И государство могло бы в сфере энергии, в сфере тарифной политики сыграть свою роль и переложить финансирование на наших партнеров, чтобы таким образом поддержать экономику. Ведь если предприятия потребляют электроэнергию – значит, они все еще работают. Если они что-то возят по "Укрзалізниці" или переваливают в портах – они еще работают. И их нужно поддержать за счет сдерживания тарифов на передачу электроэнергии, на диспетчеризацию, на выросшие за последний год тарифы "Укрзалізниці", – резюмировал Каленков.

Контекст:

Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

В то же время директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.

Теги: экономика, Укрзалізниця, Укрэнерго, экспорт, тарифы, кризис, металлургия, перевозки, Укрметаллургпром, Александр Каленков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (189279)
2
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (162670)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (126959)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (102577)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (87980)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (54001)
7
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (39554)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (26561)
 
 
 
 