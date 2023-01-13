Разблокировка морских портов – это $420 млн ежемесячно и рост налогов в бюджет – GMK Center

"Блокировка портов – это самая большая проблема. Она ежемесячно стоит Украине $420 млн дохода, не полученного от экспорта. Если бы работали порты, даже при существующих проблемах в ГМК-секторе, мы могли бы производить и экспортировать 1,3 млн тонн железной руды, 150 тыс. тонн чугуна, 200 тыс. тонн полуфабрикатов, 220 тыс. тонн готовой продукции. Каждая тонна перечисленных видов продукции – это налоги, работа и зарплаты для людей, экспортные валютные поступления и вклад в ВВП", – подчеркнул Зинченко.

Возобновление работы портов помогло бы в восстановлении металлургической отрасли и росте уровня загруженности предприятий, убежден он, так как стоимость логистических услуг делает нерентабельным экспорт украинской продукции на традиционные рынки.

"Работа портов позволила отрасли возобновить производство до уровня 45% с нынешних 15%. Ведь у "Укрзалізниці" ограниченная пропускная способность, а ЕС не был готов к значительному росту сырьевого экспорта из Украины. Эта ситуация значительно ограничивает наших экспортеров и требует значительно более высоких средств: для некоторых стоимость доставки грузов выросла в три-четыре раза, для некоторых – в пять-шесть раз. К примеру, доставка одной тонны железной руды в Китай через польский порт будет стоить $100–110 – при стоимости тонны руды в $100–110! Ясно, что это делает наш экспорт просто невозможным", – заявил эксперт.