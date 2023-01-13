Разблокировка морских портов – это $420 млн ежемесячно и рост налогов в бюджет – GMK Center

"Блокировка портов – это самая большая проблема. Она ежемесячно стоит Украине $420 млн дохода, не полученного от экспорта. Если бы работали порты, даже при существующих проблемах в ГМК-секторе, мы могли бы производить и экспортировать 1,3 млн тонн железной руды, 150 тыс. тонн чугуна, 200 тыс. тонн полуфабрикатов, 220 тыс. тонн готовой продукции. Каждая тонна перечисленных видов продукции – это налоги, работа и зарплаты для людей, экспортные валютные поступления и вклад в ВВП", – подчеркнул Зинченко.
Возобновление работы портов помогло бы в восстановлении металлургической отрасли и росте уровня загруженности предприятий, убежден он, так как стоимость логистических услуг делает нерентабельным экспорт украинской продукции на традиционные рынки.
"Работа портов позволила отрасли возобновить производство до уровня 45% с нынешних 15%. Ведь у "Укрзалізниці" ограниченная пропускная способность, а ЕС не был готов к значительному росту сырьевого экспорта из Украины. Эта ситуация значительно ограничивает наших экспортеров и требует значительно более высоких средств: для некоторых стоимость доставки грузов выросла в три-четыре раза, для некоторых – в пять-шесть раз. К примеру, доставка одной тонны железной руды в Китай через польский порт будет стоить $100–110 – при стоимости тонны руды в $100–110! Ясно, что это делает наш экспорт просто невозможным", – заявил эксперт.
Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.
В то же время директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.