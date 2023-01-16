Горно-металлургический комплекс переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики – GMK Center

"Наибольшая проблема – это уничтожение, повреждение и захват существующих предприятий. Все знают, что [завод] "Азовсталь" полностью разрушен, но никто не знает, что происходит с Ильича (ММК имени Ильича в Мариуполе, оба завода принадлежат группе "Метинвест". – "ГОРДОН"). Никто не знает, что сейчас с Авдеевским коксохимическим заводом. То есть мы потеряли предприятия и никто не знает, что там будет и можно ли их восстановить. Это больше всего, что влияет сегодня", – сказал Зинченко.

Он подчеркнул, что потеря двух предприятий в Мариуполе – это не просто потеря 40% украинского производства, так как именно эти предприятия поставляли на мировые рынки, которую не производят или производят в ограниченном количестве другие заводы.

"Мы должны понимать, что мы потеряли из-за Мариуполя 100% экспорта слябов и 30% экспорта горячекатаного рулона. Это то, что приносило самые большие экспортные доходы Украине. И мы играли очень важную роль в цепочках добавленной стоимости наших европейских и американских партнеров", – отметил Зинченко.

Кроме того, по его словам, большими проблемами для ГМК-сектора сейчас являются обстрелы предприятий и нехватка персонала, ведь все предприятия сосредоточены на линии фронта или рядом с ней, из-за чего значительная часть персонала и ряд специалистов выехали или переместились.

"Третье – это нехватка энергетических мощностей: с нашей точки зрения, это добило отрасль. А четвертое – это ограниченная пропускная способность "Укрзалізниці" и долгие сроки доставки из-за очередей. По нашим расчетам, эта пропускная способность не превышает 1800 вагонов в день, а очередь достигает двух недель. Для некоторых экспортеров стоимость доставки выросла в три-четыре раза, для других – в пять раз! Это делает невозможным полностью наш экспорт – несмотря на то, что есть еще ограниченные мощности "Укрзалізниці" и европейских портов", – заявил Зинченко.