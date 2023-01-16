ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Горно-металлургический комплекс переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики – GMK Center

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина потеряла предприятия, и никто не знает, можно ли их восстановить, отметил директор GMK Center Станислав Зинченко
Украина потеряла предприятия, и никто не знает, можно ли их восстановить, отметил директор GMK Center Станислав Зинченко
Фото: depositphotos.com

Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, так как из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%. Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко во время дискуссионной панели, посвященной состоянию украинской металлургии. Обсуждение транслировал Telegram-канал "Ціна держави".

"Наибольшая проблема – это уничтожение, повреждение и захват существующих предприятий. Все знают, что [завод] "Азовсталь" полностью разрушен, но никто не знает, что происходит с Ильича (ММК имени Ильича в Мариуполе, оба завода принадлежат группе "Метинвест". – "ГОРДОН"). Никто не знает, что сейчас с Авдеевским коксохимическим заводом. То есть мы потеряли предприятия и никто не знает, что там будет и можно ли их восстановить. Это больше всего, что влияет сегодня", – сказал Зинченко.

Он подчеркнул, что потеря двух предприятий в Мариуполе – это не просто потеря 40% украинского производства, так как именно эти предприятия поставляли на мировые рынки, которую не производят или производят в ограниченном количестве другие заводы.

"Мы должны понимать, что мы потеряли из-за Мариуполя 100% экспорта слябов и 30% экспорта горячекатаного рулона. Это то, что приносило самые большие экспортные доходы Украине. И мы играли очень важную роль в цепочках добавленной стоимости наших европейских и американских партнеров", – отметил Зинченко.

Кроме того, по его словам, большими проблемами для ГМК-сектора сейчас являются обстрелы предприятий и нехватка персонала, ведь все предприятия сосредоточены на линии фронта или рядом с ней, из-за чего значительная часть персонала и ряд специалистов выехали или переместились.

"Третье – это нехватка энергетических мощностей: с нашей точки зрения, это добило отрасль. А четвертое – это ограниченная пропускная способность "Укрзалізниці" и долгие сроки доставки из-за очередей. По нашим расчетам, эта пропускная способность не превышает 1800 вагонов в день, а очередь достигает двух недель. Для некоторых экспортеров стоимость доставки выросла в три-четыре раза, для других – в пять раз! Это делает невозможным полностью наш экспорт – несмотря на то, что есть еще ограниченные мощности "Укрзалізниці" и европейских портов", – заявил Зинченко.

Теги: Укрзалізниця, экспорт, Азовсталь, металлургия, ммк им. Ильича, цена, Станислав Зинченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала
"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (139342)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (112821)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (85630)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (78304)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (70318)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65213)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (61936)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43686)
 
 
 
 