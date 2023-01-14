Объемы производства в металлургической отрасли за год обвалились более чем на 85% – Каленков

"Металлургический комплекс больше всего пострадал от российской агрессии, потому что проблемы у него начались еще в 2014 году, когда мы потеряли предприятия в Донецке и Алчевске. Но в феврале удар, конечно, был самым сильным – большинство металлургических предприятий расположено недалеко от линий столкновения. И предприятия, руководствуясь вопросом безопасности людей, начали сокращать производство", – рассказал Каленков.
По его словам, острой проблемой сектора стала также логистика, так как после блокировки морских портов маршруты пришлось перестраивать, а затраты на логистику выросли в четыре-пять раз. В то же время мировые цены на металлургическую продукцию начали падать, поэтому производство в отрасли практически остановилось.
"По результатам года согласно статистике металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%. Но на самом деле падение больше – например, в декабре объем производства составлял всего 15%. Просто, когда мы считаем годовые показатели, мы включаем январь и февраль 2022 года – месяцы, когда война еще не началась, а конъюнктура на мировых рынках была лучше", – пояснил эксперт.
Он акцентировал, что сейчас предприятия отрасли находятся в очень глубоком кризисе, а их доходов не хватает на покрытие даже переменных затрат, не говоря уже о постоянных.
"То есть эти предприятия тратят остатки своих сбережений, чтобы выполнять социальные обязательства – прежде всего, платить зарплаты работникам, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Наша главная задача сейчас – дотянуть до победы и сохранить отрасль. Потому что отрасль находится в режиме выживания", – резюмировал Каленков.
Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.
В то же время директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.