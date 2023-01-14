Объемы производства в металлургической отрасли за год обвалились более чем на 85% – Каленков

"Металлургический комплекс больше всего пострадал от российской агрессии, потому что проблемы у него начались еще в 2014 году, когда мы потеряли предприятия в Донецке и Алчевске. Но в феврале удар, конечно, был самым сильным – большинство металлургических предприятий расположено недалеко от линий столкновения. И предприятия, руководствуясь вопросом безопасности людей, начали сокращать производство", – рассказал Каленков.

По его словам, острой проблемой сектора стала также логистика, так как после блокировки морских портов маршруты пришлось перестраивать, а затраты на логистику выросли в четыре-пять раз. В то же время мировые цены на металлургическую продукцию начали падать, поэтому производство в отрасли практически остановилось.

"По результатам года согласно статистике металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%. Но на самом деле падение больше – например, в декабре объем производства составлял всего 15%. Просто, когда мы считаем годовые показатели, мы включаем январь и февраль 2022 года – месяцы, когда война еще не началась, а конъюнктура на мировых рынках была лучше", – пояснил эксперт.

Он акцентировал, что сейчас предприятия отрасли находятся в очень глубоком кризисе, а их доходов не хватает на покрытие даже переменных затрат, не говоря уже о постоянных.

"То есть эти предприятия тратят остатки своих сбережений, чтобы выполнять социальные обязательства – прежде всего, платить зарплаты работникам, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Наша главная задача сейчас – дотянуть до победы и сохранить отрасль. Потому что отрасль находится в режиме выживания", – резюмировал Каленков.