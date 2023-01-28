Разблокировка морских портов даст Украине более $20 млрд и поможет сохранить позиции на мировом рынке – Петренко

"Мы видим по "зерновой инициативе", насколько это важная поддержка для нашего аграрного сектора. Но для нас важна также и другая продукция, которую мы можем реализовывать, например металлургии и других отраслей. Украина от возобновления экспорта сможет получить $20 млрд, это внушительная сумма. Но мы должны понимать, что это поможет восстановить цепочки от производителя, покупателя, поставщика. Поэтому если считать в более широком контексте, то это будет даже большая сумма", – объяснил эксперт.
Он отметил, что из-за блокировки портов были разорваны логистические цепочки и потеряны клиенты, которые начали искать как новых поставщиков, так и рынки сбыта.
"Когда клиенты вкладываются в новую инфраструктуру, возврат к старой инфраструктуре, скорее всего, может быть даже нерентабельным. И в далекой перспективе это для нас будет еще больший удар, даже чем самое российское вторжение! Ведь нам придется снова налаживать сотрудничество, привлекать новые инвестиции. А альтернативы, будем откровенно говорить, по многим моментам может не быть. Именно поэтому очень важно сберечь эти цепочки", – заявил Петренко.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.
О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.