Украина призывает расширить соглашение об экспорте зерна на продукцию из стали – Минэкономики

Она призвала развивать соглашение, заключенное в июле 2022 года при участии ООН и Турции, которое открыло три украинских порта для экспорта продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке.

"Для нас очень важно добавить больше портов и увеличить объемы экспорта", – цитирует министра Bloomberg.

По словам Свириденко, разблокирование дополнительных портов и расширение соглашения является одной из предпосылок для роста ВВП Украины на 3% в 2023 году после падения почти на треть в результате российской агрессии в 2022-м.

"Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственной продукции. Но то, что нам нужно сделать со стратегической точки зрения, – открыть морские порты. Это касается не только продукции сельского хозяйства, но и стали", – подчеркнула министр экономики.