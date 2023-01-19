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Украина призывает расширить соглашение об экспорте зерна на продукцию из стали – Минэкономики

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Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Фото: depositphotos.com

Украина стремится расширить международное соглашение об экспорте зерна через морские порты, включив в него возможность отгрузки стали, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом написало 18 января агентство Bloomberg.

Она призвала развивать соглашение, заключенное в июле 2022 года при участии ООН и Турции, которое открыло три украинских порта для экспорта продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке.

"Для нас очень важно добавить больше портов и увеличить объемы экспорта", – цитирует министра Bloomberg.

По словам Свириденко, разблокирование дополнительных портов и расширение соглашения является одной из предпосылок для роста ВВП Украины на 3% в 2023 году после падения почти на треть в результате российской агрессии в 2022-м.

"Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственной продукции. Но то, что нам нужно сделать со стратегической точки зрения, – открыть морские порты. Это касается не только продукции сельского хозяйства, но и стали", – подчеркнула министр экономики.

Контекст:

Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка также заявлял, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

В то же время директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.

Теги: Украина, Давос, экономика, экспорт, металлургия, сталь, торговля, морские порты Украины, Минэкономики, Юлия Свириденко
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