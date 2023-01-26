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16 млрд грн Украина недополучает каждый месяц из-за того, что заблокирована морская торговля металлургической продукцией – Забловский

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Андрей Забловский: Это не просто необходимость. Это критическая потребность для металлургической, химической и других отраслей, традиционно завязанных именно на морскую логистику
Андрей Забловский: Это не просто необходимость. Это критическая потребность для металлургической, химической и других отраслей, традиционно завязанных именно на морскую логистику
Фото: radiosvoboda.org

Если Украина сможет разблокировать морские порты для экспорта всех видов продукции, это принесет в бюджет десятки миллиардов гривен и поможет возобновить работу экономики, заявил в комментарии "РБК-Украина" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"После успешного запуска зерновой логистики через морские порты мы увидели, насколько увеличились и прирост валютных поступлений, и возможность восстановить наш экспортный потенциал. Но, например, только экспорт металлургической продукции через порты давал Украине более 16 млрд грн ежемесячно! То есть 16 млрд грн Украина недополучает каждый месяц из-за того, что заблокирована морская торговля металлургической продукцией", – отметил он.

Эксперт добавил, что необходимо возобновить работу портов, так как от их блокирования страдают все ориентированные на экспорт отрасли в Украине.

"Это касается не только металлургии, но и химии, ведь традиционно ее логистика тоже шла через море. В условиях ограниченных железнодорожных мощностей мы не можем обеспечить экспорт продукции этой отрасли, поэтому разблокирование портов – один из ключевых вопросов, которые уже ставятся на повестку дня наших руководителей Министерства экономического развития и торговли", – сказал Забловский.

Сложности с логистикой приводят к удорожанию украинской продукции и делают ее неконкурентоспособной на мировом рынке, подчеркнул он.

"Это фактически вопрос не просто выживания, это сохранение! Потому что без этого не будет возобновляться производство, не будут загружены мощности и очень тяжело конкурировать с другими странами. Поэтому эта проблема критически важна для экономического развития и восстановления экономики. Конечно, это серьезные геополитические договоренности. Но есть успешный пример и есть возможность масштабировать этот успех. Я повторяю: это не просто необходимость. Это критическая потребность для металлургической, химической и других отраслей, традиционно завязанных именно на морскую логистику", – подытожил Забловский.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.

О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: экономика, цены, экспорт, металлургия, торговля, морские порты Украины
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