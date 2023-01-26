16 млрд грн Украина недополучает каждый месяц из-за того, что заблокирована морская торговля металлургической продукцией – Забловский

Андрей Забловский: Это не просто необходимость. Это критическая потребность для металлургической, химической и других отраслей, традиционно завязанных именно на морскую логистику Фото: radiosvoboda.org

"После успешного запуска зерновой логистики через морские порты мы увидели, насколько увеличились и прирост валютных поступлений, и возможность восстановить наш экспортный потенциал. Но, например, только экспорт металлургической продукции через порты давал Украине более 16 млрд грн ежемесячно! То есть 16 млрд грн Украина недополучает каждый месяц из-за того, что заблокирована морская торговля металлургической продукцией", – отметил он.

Эксперт добавил, что необходимо возобновить работу портов, так как от их блокирования страдают все ориентированные на экспорт отрасли в Украине.

"Это касается не только металлургии, но и химии, ведь традиционно ее логистика тоже шла через море. В условиях ограниченных железнодорожных мощностей мы не можем обеспечить экспорт продукции этой отрасли, поэтому разблокирование портов – один из ключевых вопросов, которые уже ставятся на повестку дня наших руководителей Министерства экономического развития и торговли", – сказал Забловский.

Сложности с логистикой приводят к удорожанию украинской продукции и делают ее неконкурентоспособной на мировом рынке, подчеркнул он.

"Это фактически вопрос не просто выживания, это сохранение! Потому что без этого не будет возобновляться производство, не будут загружены мощности и очень тяжело конкурировать с другими странами. Поэтому эта проблема критически важна для экономического развития и восстановления экономики. Конечно, это серьезные геополитические договоренности. Но есть успешный пример и есть возможность масштабировать этот успех. Я повторяю: это не просто необходимость. Это критическая потребность для металлургической, химической и других отраслей, традиционно завязанных именно на морскую логистику", – подытожил Забловский.