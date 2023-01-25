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Разблокировка морских путей даст Украине $20 млрд и снизит финансовую нагрузку на международных партнеров – ICC Ukraine

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Предприятия в Украине лишились возможности не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование через морские порты
Предприятия в Украине лишились возможности не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование через морские порты
Фото: depositphotos.com

Если Украине удастся разблокировать морские порты и расширить экспорт, это даст минимум $20 млрд в год в бюджет и увеличит ВВП, заявил в комментарии "Главкому" президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"В войне побеждают экономики. И российский агрессор сознательно нанес удар по украинской экономике. Это и разрушение промышленных мощностей, энергетики, и блокировка морских портов, через которые шла львиная доля всего экспорта. Мы видим, насколько сократились поступления в государственный бюджет. Благодаря международной помощи Украине удается обеспечить финансирование расходных статей. Но мы должны понимать: страна будет жить, восстанавливаться и развиваться только тогда, когда мы решим вопрос обеспечения себя собственными ресурсами", – сказал эксперт. 

По его словам, Украина может занять ниши, которые освободились после наложения санкций на российский экспорт, но железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. Чтобы разблокировать порты, нужно вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями поднять этот вопрос на высокий уровень обсуждения.

"Важность этой проблемы понимают и в Европе. Непрерывное донорское финансирование не может быть вечным: следует запустить экономику именно Украины, а без открытых торговых ворот это сделать сложно. По оценкам экспертов, поступления в Украину валюты в результате открытия морской логистики превысили бы $20 млрд в год. Для сравнения – это больше, чем европейские страны нам предоставили в виде помощи", – объяснил Щелкунов.

Эксперт добавил, что предприятия в Украине лишились возможности не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.

О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: ВВП, экономика, импорт, экспорт, война России против Украины, финансы, морские порты Украины, логистика
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