Разблокировка морских путей даст Украине $20 млрд и снизит финансовую нагрузку на международных партнеров – ICC Ukraine

Предприятия в Украине лишились возможности не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование через морские порты Фото: depositphotos.com

"В войне побеждают экономики. И российский агрессор сознательно нанес удар по украинской экономике. Это и разрушение промышленных мощностей, энергетики, и блокировка морских портов, через которые шла львиная доля всего экспорта. Мы видим, насколько сократились поступления в государственный бюджет. Благодаря международной помощи Украине удается обеспечить финансирование расходных статей. Но мы должны понимать: страна будет жить, восстанавливаться и развиваться только тогда, когда мы решим вопрос обеспечения себя собственными ресурсами", – сказал эксперт.

По его словам, Украина может занять ниши, которые освободились после наложения санкций на российский экспорт, но железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. Чтобы разблокировать порты, нужно вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями поднять этот вопрос на высокий уровень обсуждения.

"Важность этой проблемы понимают и в Европе. Непрерывное донорское финансирование не может быть вечным: следует запустить экономику именно Украины, а без открытых торговых ворот это сделать сложно. По оценкам экспертов, поступления в Украину валюты в результате открытия морской логистики превысили бы $20 млрд в год. Для сравнения – это больше, чем европейские страны нам предоставили в виде помощи", – объяснил Щелкунов.

Эксперт добавил, что предприятия в Украине лишились возможности не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование.