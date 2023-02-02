Санкционный темп Европы немного замедлился, РФ, наоборот, увеличивает темп адаптации к ограничениям – Зеленский

"Это общее европейское задание – уменьшить способность России обходить санкции. Чем быстрее и качественнее это задание будет выполняться, тем ближе мы будем к проигрышу РФ. Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился. Государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям. И нужно это догонять, нужно это исправить. Мы верим, что мы это с вами сможем", – сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что тема санкций будет "одной из ключевых на саммите Украина – ЕС", который пройдет 3 февраля в Киеве. Проект этого пакета пока недостаточно силен, заявлял Кулеба 31 января.