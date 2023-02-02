Санкционный темп Европы немного замедлился, РФ, наоборот, увеличивает темп адаптации к ограничениям – Зеленский

"Это общее европейское задание – уменьшить способность России обходить санкции. Чем быстрее и качественнее это задание будет выполняться, тем ближе мы будем к проигрышу РФ. Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился. Государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям. И нужно это догонять, нужно это исправить. Мы верим, что мы это с вами сможем", – сказал он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что тема санкций будет "одной из ключевых на саммите Украина – ЕС", который пройдет 3 февраля в Киеве. Проект этого пакета пока недостаточно силен, заявлял Кулеба 31 января.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.