Российский рынок полностью покинули менее 6% иностранных компаний – Киевская школа экономики

"Если оперировать общими цифрами в базе данных KSE, около 38% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ или приостановили свою деятельность, но 40% все еще присутствуют в стране, 16,1% выжидают и только 5,9% совершили полный выход", – говорится в анализе.

В Киевской школе экономики отметили, что "в течение последних пяти месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется", хотя за счет добавления новых компаний в базу еще наблюдается "периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ".

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