Российский рынок полностью покинули менее 6% иностранных компаний – Киевская школа экономики

"Если оперировать общими цифрами в базе данных KSE, около 38% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ или приостановили свою деятельность, но 40% все еще присутствуют в стране, 16,1% выжидают и только 5,9% совершили полный выход", – говорится в анализе.
В Киевской школе экономики отметили, что "в течение последних пяти месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется", хотя за счет добавления новых компаний в базу еще наблюдается "периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года уже ушли более 1200 компаний.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.