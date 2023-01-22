В России продолжают работать более 90% структур компаний из Евросоюза и G7 – исследование

Исследование было подготовлено 20 декабря 2022 года и опубликовано 13 января 2023 года.

Пизани и Эвенетт опирались на базу ORBIS с данными о компаниях по всему миру, она "считается наиболее полным источником сведений подобного рода".

"Согласно ORBIS, на апрель 2022 года в России активно действовали 36 тысяч различных компаний – в том числе 3444 дочерних предприятия иностранных структур. [...] Эвенетт и Пизани искали "дочки" бизнеса из стран ЕС и G7. Оказалось, что "дочек" – 2405, а владеющих ими материнских структур – 1404. Затем исследователи проверили, сколько из этих материнских структур продали хотя бы одну из своих "дочек" в России к концу ноября 2022 года – и пришли к выводу, что из 1404 компаний так поступили 120 (8,5%)", – описала "Медуза".

В списке, который опубликовали Эвенетт и Пизани, – крупные игроки из разных сфер, в том числе Mcdonaldʼs, Starbucks, Nissan, Renault, Electrolux, Siemens, Sony, Deutsche Bank, Sociеtе Gеnеral, EPAM Systems, Wargaming, Shell, Nike, McKinsey.

Среди 120 ушедших компаний больше всего американских (25%), финских (12,5%), немецких (11,7%), британских (10,8%) и французских (7,5%), отмечает "Медуза".

В свою очередь, среди структур, которые продолжают работать в РФ, наиболее широко представлен бизнес из Германии (19,5%), Кипра (16,4%) и США (12,4%).

"В среднем у ушедших иностранных компаний, как правило, была более низкая прибыльность и больше сотрудников, чем у оставшихся, отметили исследователи", – подчеркивает издание.