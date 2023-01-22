В России продолжают работать более 90% структур компаний из Евросоюза и G7 – исследование

Исследование было подготовлено 20 декабря 2022 года и опубликовано 13 января 2023 года.
Пизани и Эвенетт опирались на базу ORBIS с данными о компаниях по всему миру, она "считается наиболее полным источником сведений подобного рода".
"Согласно ORBIS, на апрель 2022 года в России активно действовали 36 тысяч различных компаний – в том числе 3444 дочерних предприятия иностранных структур. [...] Эвенетт и Пизани искали "дочки" бизнеса из стран ЕС и G7. Оказалось, что "дочек" – 2405, а владеющих ими материнских структур – 1404. Затем исследователи проверили, сколько из этих материнских структур продали хотя бы одну из своих "дочек" в России к концу ноября 2022 года – и пришли к выводу, что из 1404 компаний так поступили 120 (8,5%)", – описала "Медуза".
В списке, который опубликовали Эвенетт и Пизани, – крупные игроки из разных сфер, в том числе Mcdonaldʼs, Starbucks, Nissan, Renault, Electrolux, Siemens, Sony, Deutsche Bank, Sociеtе Gеnеral, EPAM Systems, Wargaming, Shell, Nike, McKinsey.
Среди 120 ушедших компаний больше всего американских (25%), финских (12,5%), немецких (11,7%), британских (10,8%) и французских (7,5%), отмечает "Медуза".
В свою очередь, среди структур, которые продолжают работать в РФ, наиболее широко представлен бизнес из Германии (19,5%), Кипра (16,4%) и США (12,4%).
"В среднем у ушедших иностранных компаний, как правило, была более низкая прибыльность и больше сотрудников, чем у оставшихся, отметили исследователи", – подчеркивает издание.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 19 января 2023 года уже ушли более 1200 компаний.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.