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06 января, 2023
 
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Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал

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Результаты работы мебельщика и двух ученых были опубликованы на сайте Кембриджского археологического журнала
Результаты работы мебельщика и двух ученых были опубликованы на сайте Кембриджского археологического журнала
Фото: depositphotos.com

Мастер по изготовлению мебели из Великобритании Бен Бэкон изучил пещерные надписи, которым более 20 тысяч лет, и пришел к выводу, что они могут касаться репродуктивных циклов животных, сообщает "ВВС News Украина".

Пещерные рисунки животных, таких как олени, рыбы и крупный рогатый скот, были найдены в пещерах по всей Европе, отмечается в публикации, но ученые не могли расшифровать значение точек и других знаков на этих изображениях. 

Бэкон, которого авторы публикации называют "практически человеком с улицы", искал информацию в интернете и Британской библиотеке, изучая фотографии пещерных рисунков.

В частности, он исследовал знак Y на некоторых рисунках и пришел к выводу, что это мог быть символ рождения, поскольку в нем одна линия произрастала из другой. 

Во время изучения значений рисунков Бэкон сотрудничал с профессором Полом Петтитом из Даремского университета и его коллегой Робертом Кентриджем из Университетского колледжа Лондона.

Ознакомившись с циклами рождения современных животных, они пришли к выводу, что количество отметок на пещерных рисунках было максимальным в месяцы, которые совпадали с брачным периодом у животных.

Результаты работы команды были опубликованы 5 января на сайте Кембриджского археологического журнала. 

Петтит, отмечается на сайте Durham University , признался, что когда Бэкон обратился к нему со своими наработками, он воспринял все серьезно и теперь рад этому.

Теги: Великобритания, археология, животные, ученые, исследование, календарь
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