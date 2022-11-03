Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет

В статье отмечается, что в ходе сравнения исследователи пришли к выводу, что на современных картинах мужские половые органы изображены гораздо крупнее, чем на картинах их предшественников. Авторы исследования считают, что на это в том числе повлияли СМИ, соцсети и порнография.

Кроме того, отмечают авторы, это вызывает у мужчин неуверенность в себе, тревожность и принуждает к опасным хирургическим вмешательствам и иногда приводит к половой дисфункции.

В ходе работы участники исследования искали картины с изображением обнаженных мужчин на сайтах по истории искусства, вводя в поисковик следующие запросы: "наиболее известные изображения обнаженных мужчин", "обнаженный мужчина".

Отмечается, что из 232 найденных картин 72 были исключены из-за того, что на них были изображены подростки или эрегированный пенис. Таким образом ученые проанализировали 160 картин с изображением обнаженных мужчин, созданных 99 художниками из 21 страны.