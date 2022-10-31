  Работа Мондриана 75 лет выставлялась в музее в перевернутом виде. Эксперты говорят, что теперь изменить ее расположение невозможно. Видео

Полотно представляет собой переплетающиеся полоски из красной, желтой и синей липкой ленты.

Впервые картина была выставлена в 1945 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а последние 75 лет провисела в экспозиции музея в Дюссельдорфе.

О том, что полотно висит в перевернутом виде, заметили только сейчас, когда Мейер-Бюзер, проводя исследование для выставки, посвященной Мондриану, обратила внимание на порядок и толщину полос вверху и внизу.

Она отметила, что если бы картина создавалась в том виде, как сейчас представлена, то автору пришлось бы клеить полоски снизу вверх, но это гораздо сложнее, чем сверху вниз.

Еще одним доказательством правоты эксперта является снимок, опубликованный изданием Town and Country в июне 1944 года. На нем работа художника запечатлена на мольберте в другом положении, чем то, в котором сейчас представлена в музее.

Эксперт уверена в своей правоте полностью, но отмечает, что ошибку исправить невозможно, так как это может повредить полотно. Кто именно повесил картину неправильно, сейчас установить уже невозможно.

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Видео: NBC News / YouTube