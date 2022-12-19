До 2100 года на Земле может исчезнуть 27% биоразнообразия – ученые

Уже сейчас под угрозой исчезновения более 42 тыс. видов жизни Фото: ЕРА

В ходе симуляции развития событий ученые выяснили, что к 2050 году исчезнет 10% земных видов растений и животных, а к 2100 году этот показатель возрастет еще почти в три раза.

Исследование проводилось с учетом так называемого совместного вымирания, которое ранее в подобных работах не учитывалось. Речь идет о том, что из-за исчезновения одних видов пропасть могут и другие, которые участвуют в одной пищевой цепочке. Суперкомпьютер анализировал 15 тыс. таких пищевых цепочек.

Ученые Джованни Строна (Европа) и Кори Брэдшоу (Австралия) утверждают, что на Земле началось шестое глобальное вымирание и вызвано оно деятельностью человека и изменением климата.

Daily Mail отмечает, что в "красном" списке Международного союза охраны природы находятся более 42,1 тыс. видов жизни, которым угрожает исчезновение.