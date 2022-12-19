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До 2100 года на Земле может исчезнуть 27% биоразнообразия – ученые

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Уже сейчас под угрозой исчезновения более 42 тыс. видов жизни
Уже сейчас под угрозой исчезновения более 42 тыс. видов жизни
Фото: ЕРА

Симуляция на суперкомпьютере показала, что на планете происходит шестое массовое вымирание, и уже к 2100 году Земля лишится 27% видов жизни. Об этом говорится в исследовании австралийских и европейских ученых, о котором газета Daily Mail сообщила 19 декабря.

В ходе симуляции развития событий ученые выяснили, что к 2050 году исчезнет 10% земных видов растений и животных, а к 2100 году этот показатель возрастет еще почти в три раза.

Исследование проводилось с учетом так называемого совместного вымирания, которое ранее в подобных работах не учитывалось. Речь идет о том, что из-за исчезновения одних видов пропасть могут и другие, которые участвуют в одной пищевой цепочке. Суперкомпьютер анализировал 15 тыс. таких пищевых цепочек.

Ученые Джованни Строна (Европа) и Кори Брэдшоу (Австралия) утверждают, что на Земле началось шестое глобальное вымирание и вызвано оно деятельностью человека и изменением климата.

Daily Mail отмечает, что в "красном" списке Международного союза охраны природы находятся более 42,1 тыс. видов жизни, которым угрожает исчезновение.

Контекст:

Первое массовое вымирание видов произошло на Земле около 540 млн лет назад, последнее, пятое – 66 млн лет назад, когда вымерли динозавры.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: климат, животные, ученые, Земля, исследование, вымирание, природа, исчезновение
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