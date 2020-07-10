Европейский хомяк оказался под угрозой вымирания

Исследования показали, что сокращение популяции европейских хомяков, вероятно, связано с пониженным уровнем их плодотворности.

Хомяки исчезли из более чем 75% ареала их обитания в Восточной Европе Фото: depositphotos.com

Международный союз охраны природы добавил европейских хомяков в список животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом говорится на сайте союза.

Исследования показали, что сокращение популяции, вероятно, связано с пониженным уровнем их плодотворности. В то время как в течение большей части XX века у самок хомяка было в среднем более 20 детей в год, сегодня они рожают пяти до шести детенышей в год.

Причины снижения темпов воспроизводства еще не до конца понятны, но ученые рассматривают варианты расширение плантаций монокультур, промышленное развитие, глобальное потепление и загрязнение.

В результате грызун исчез из трех четвертей своей первоначальной среды обитания во французском регионе Эльзас, как минимум из одной трети его ареала в Германии и из более чем 75% ареала в Восточной Европе. Если ничего не изменится, ожидается, что вид исчезнет в течение следующих 30 лет, отмечают в организации.