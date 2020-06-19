Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Чем эти животные похожи на людей

20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Цель мероприятий, которые устраивают в этот день, – донести до общественности проблемы, связанные с часто ненадлежащим содержанием слонов вне дикой природы.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках был инициирован организацией In Defense of Animals ("В защиту животных") в 2009 году. В этот день проводятся акции и флешмобы против содержания слонов в зоопарках, поскольку это приводит к преждевременной гибели животных.

Акцентируется внимание, что слоны, пространство которых ограничено, вынуждены стоять длительное время на твердой поверхности, вследствие чего у них развивается артрит. Если эта болезнь суставов прогрессирует, животное могут даже усыпить в достаточно молодом возрасте.

Фото: depositphotos.com

Зоозащитники также заявляют, что многие зоопарки до сих пор используют жестокие методы содержания слонов, бьют их и передвигают с помощью крюков.

Важным вопросом является и само сохранение слонов в дикой природе как вида, ведь сейчас из 40 известных науке пород этих животных осталось три.

Интересные факты связаны со специфическим органом слонов – хоботом. На нем насчитывается около 40 тыс. мышц. Единственная хрящевая часть этого органа – перегородка на кончике, разделяющая ноздри. Хобот работает подобно насосу. За один "глоток" слон может набрать до восьми литров воды. А при погружении слона на глубину во время плавания хобот выступает подобно трубке аквалангиста, сохраняя кислородный баланс. Скорость плавания слонов – 2–6 км/ч. А скорость бега – до 35–45 км/ч.

Хобот является коммуникативным органом. С его помощью слоны "общаются" между собой. Также они используют различные позы и инфразвуки, благодаря чему могут услышать друг друга на расстоянии 10 км.

Фото: depositphotos.com

Слоны – уникальные животные, у которых развито самосознание и способность переживать разные чувства и эмоций, похожие на человеческие. Они обладают хорошей памятью и могут узнавать своих родственников даже после долгой разлуки, а за причиненные обиды – мстить. Также слоны могут выражать преданность и ласку в отношении тех, кто о них заботится.

Среди слонов встречаются правши и левши. Это определяют по степени сточенности правого или левого бивня.

Средняя продолжительность жизни этих животных – до 80 лет.

В индуизме слоны являются священными животными и олицетворением божественной силы. Один из главных индуистских богов – Ганеши – изображается с головой слона. Он олицетворяет мудрость.