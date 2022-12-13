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Ученые из США совершили прорыв в области ядерного синтеза. Их работа поможет покончить с зависимостью от ископаемого топлива – СМИ

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Исследователи десятилетиями пытались воссоздать ядерный синтез, воспроизведя синтез, который питает Солнце
Исследователи десятилетиями пытались воссоздать ядерный синтез, воспроизведя синтез, который питает Солнце
Фото: depositphotos.com

Американские ученые из Национального комплекса лазерных термоядерных реакций при Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса провели первую в истории успешную реакцию ядерного синтеза, что привело к чистому приросту энергии. Эту информацию подтвердил CNN источник, знакомый с проектом.

Как отмечают журналисты, результат эксперимента – огромный шаг в многолетнем стремлении высвободить бесконечный источник чистой энергии, который мог бы помочь покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Исследователи десятилетиями пытались воссоздать ядерный синтез, воспроизведя синтез, который питает Солнце.

Ядерный синтез происходит, когда два или более атома сливаются в один больший. Этот процесс генерирует огромное количество энергии в виде тепла, а оно, в свою очередь, является ключом к производству энергии.

В процессе синтеза образуются гелий и нейтроны, которые легче по массе, чем части, из которых они изначально были сделаны. Затем недостающая масса преобразуется в огромное количество энергии, которая передается окружающей среде в виде тепла. Впоследствии это тепло можно использовать для нагрева воды и генерации пара для вращения силовых турбин и выработки электроэнергии.

Серьезная проблема использования термоядерной энергии заключается в том, чтобы поддерживать ее достаточно долго, чтобы она могла питать электрические сети и системы отопления по всему миру.

Ожидается, что министерство энергетики США официально объявит о научном прорыве во вторник, 13 декабря.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ученые, CNN, эксперимент, энергия, топливо
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