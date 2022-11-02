Неандертальцы могли вымереть из-за скрещивания с современными людьми – ученые

Авторы исследования считают, что исчезновение неандертальцев могло стать результатом длительного скрещивания между этими двумя видами – количество особей с неандертальской ДНК постепенно сокращалось и в результате исчезло.

600 тысяч лет назад гомо сапиенсы жили на Африканском континенте, а неандертальцы заняли территории современной Европы и Азии. Сотни тысяч лет они существовали параллельно не пересекаясь. Но примерно 250 тысяч лет назад гомо сапиенсы не начали делать вылазки за пределы Африки, тогда они и встретились с неандертальцами.

По мере того как неандертальцы все больше скрещивались с гомо сапиенсом, они все меньше спаривались между собой. А учитывая, что группы неандертальцев были и так малочисленны и сильно разбросаны из-за климатических условий (в Европе и Азии в то время погодные условия были значительно строже, чем сейчас), гибридизация этого вида в конечном счете привела к его вымиранию.

Исследователи отмечают, что пока расшифровали только 32 генома неандертальцев. Это небольшая выборка и, возможно, не самая показательная, поэтому для более уверенных выводов нужны дальнейшие исследования.