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Неандертальцы могли вымереть из-за скрещивания с современными людьми – ученые

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Ученые выдвинули новую гипотезу о причине вымирания неандертальцев
Ученые выдвинули новую гипотезу о причине вымирания неандертальцев
Фото: EPA

Новое исследование, опубликованное в журнале PaleoAnthropology, свидетельствует, что неандертальцы могли вымереть не из-за вражды и соперничества с Homo Sapiens, а из-за того, что скрещивались с ними. Об этом сообщает BBC News Украина 1 ноября.

Авторы исследования считают, что исчезновение неандертальцев могло стать результатом длительного скрещивания между этими двумя видами – количество особей с неандертальской ДНК постепенно сокращалось и в результате исчезло.

600 тысяч лет назад гомо сапиенсы жили на Африканском континенте, а неандертальцы заняли территории современной Европы и Азии. Сотни тысяч лет они существовали параллельно не пересекаясь. Но примерно 250 тысяч лет назад гомо сапиенсы не начали делать вылазки за пределы Африки, тогда они и встретились с неандертальцами.

По мере того как неандертальцы все больше скрещивались с гомо сапиенсом, они все меньше спаривались между собой. А учитывая, что группы неандертальцев были и так малочисленны и сильно разбросаны из-за климатических условий (в Европе и Азии в то время погодные условия были значительно строже, чем сейчас), гибридизация этого вида в конечном счете привела к его вымиранию.

Исследователи отмечают, что пока расшифровали только 32 генома неандертальцев. Это небольшая выборка и, возможно, не самая показательная, поэтому для более уверенных выводов нужны дальнейшие исследования.

Контекст:

Неандертальцы вымерли примерно 40 тыс. лет назад, во время последнего ледникового периода. После них в Европе расселились предки современных людей.

Ученые высказывали предположение в 2018 году, что неандертальцы вымерли из-за изменения климата. Однако точные причины вымирания этого вида до сих пор неизвестны.

Теги: наука, ученые, неандертальцы, антропология
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