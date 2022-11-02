Неандертальцы могли вымереть из-за скрещивания с современными людьми – ученые

Авторы исследования считают, что исчезновение неандертальцев могло стать результатом длительного скрещивания между этими двумя видами – количество особей с неандертальской ДНК постепенно сокращалось и в результате исчезло.
600 тысяч лет назад гомо сапиенсы жили на Африканском континенте, а неандертальцы заняли территории современной Европы и Азии. Сотни тысяч лет они существовали параллельно не пересекаясь. Но примерно 250 тысяч лет назад гомо сапиенсы не начали делать вылазки за пределы Африки, тогда они и встретились с неандертальцами.
По мере того как неандертальцы все больше скрещивались с гомо сапиенсом, они все меньше спаривались между собой. А учитывая, что группы неандертальцев были и так малочисленны и сильно разбросаны из-за климатических условий (в Европе и Азии в то время погодные условия были значительно строже, чем сейчас), гибридизация этого вида в конечном счете привела к его вымиранию.
Исследователи отмечают, что пока расшифровали только 32 генома неандертальцев. Это небольшая выборка и, возможно, не самая показательная, поэтому для более уверенных выводов нужны дальнейшие исследования.
Неандертальцы вымерли примерно 40 тыс. лет назад, во время последнего ледникового периода. После них в Европе расселились предки современных людей.
Ученые высказывали предположение в 2018 году, что неандертальцы вымерли из-за изменения климата. Однако точные причины вымирания этого вида до сих пор неизвестны.