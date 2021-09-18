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В Марокко ученые нашли инструменты для изготовления одежды. Их возраст может быть более 120 тыс. лет

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Ученые нашли 62 кости, которым от 90 тыс. до 120 тыс. лет
Ученые нашли 62 кости, которым от 90 тыс. до 120 тыс. лет
Фото: depositphotos.com

В Марокко ученые нашли в пещере доказательства того, что предки современных людей изготавливали одежду более 120 тыс. лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале iScience 16 сентября, которое изучила газета The Guardian.

Доктор Эмили Халлетт из Института истории человечества имени Макса Планка в Германии вместе с коллегами исследовали кости и обломки из пещеры Контрабандистов в Марокко. Ученые обнаружили, что 62 кости, которым от 90 тыс. до 120 тыс. лет, превращали в инструменты.

В частности, некоторые обломки, которые были сделаны из бычьих ребер, представляли собой лопатки с широкими закругленными концами. Кости лисы, шакала и дикой кошки содержали следы порезов. По версии исследователей, они связаны с удалением меха.

Инструменты лопатообразной формы идеально подходят для соскабливания и удаления внутренних соединительных тканей с кожи и шкур, поскольку не прокалывают ее, пишут специалисты. Команда нашла зуб кита, который мог использоваться для отщепления камня.

Халлетт предполагает, что европейские неандертальцы и родственные им виды шили одежду из шкур животных более чем 120 тыс. лет назад. Это объясняется их проживанием в условиях умеренного и холодного климата.

Генетические исследования вшей свидетельствуют о том, что платяные вши появились 170 тыс. лет назад. Это говорит о том, что люди носили одежду задолго до того, как ее изготавливали в марокканской пещере, отмечается в материале.

Теги: климат, археология, животные, ученые, исследование, Марокко, неандертальцы, кошки, кости, пещера, одежда
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