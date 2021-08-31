В Египте нашли останки четырехлапого кита, жившего около 43 млн лет назад. Его череп напоминает голову Анубиса

Окаменелость нашли в породах среднего эоцена в Фаюмском оазисе в Западной пустыне Египта (район Сахары, расположенный к западу от реки Нил).

Новый вид кита назвали Phiomicetus Anubis, в честь древнеегипетского бога мертвых Анубиса. Череп животного напоминает голову бога, в честь которого его назвали, сообщила BBC.

Предки современных китов произошли от наземных оленеподобных млекопитающих, которые жили на суше в течение 10 млн лет назад. Ученые считают, что киты умели ходить по суше и плавать.

Четырехлапый кит длиной три метра весил 600 кг. У него были сильные челюсти, которыми он мог ловить добычу, например, крокодилов и мелких млекопитающих, уточняется в статье Live Science. Это был бог смерти для большинства животных, живших рядом с ним, сказал ведущий автор исследования Абдулла Гохар, аспирант палеонтологии позвоночных в университете Мансура в Египте.

Палеонтологи обнаружили окаменелости кита в 2008 году.