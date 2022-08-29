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В Португалии нашли скелет, вероятно, самого большого динозавра в Европе

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Ученые проводят раскопки на месте нахождения крупнейшего динозавра, жившего на территории современной Европы
Ученые проводят раскопки на месте нахождения крупнейшего динозавра, жившего на территории современной Европы
Фото: Instituto Dom Luiz (Faculty of Sciences of the University of Lisbon)

В Португалии обнаружили останки, вероятно, самого крупного динозавра, когда-либо жившего в Европе. Об этом говорится в пресс-релизе факультета наук Лиссабонского университета, опубликованном 24 августа на сайте EurekAlert.

В 2017 году владелец земельного участка во время строительных работ заметил фрагменты окаменевшей кости и связался с исследователями из Лиссабонского университета.

В августе 2022 года испанские и португальские палеонтологи, работающие на месте обнаружения кости, нашли позвонки и ребра, предположительно, брахиозавра (крупного динозавра из группы зауроподов). Останки динозавра, который мог иметь размер до 12 метров в высоту и 25 метров в длину, сейчас изучаются международной исследовательской группой.

"Необычно найти все ребра животного в таком виде, не говоря уже о сохранении исходного анатомического положения. Этот способ сохранения относительно необычен в истории окаменелостей динозавров, в частности зауроподов", – заявила научный сотрудник факультета наук Лиссабонского университета Элизабет Малафайя.

Сохранность окаменелостей и их расположение указывают на возможное присутствие других частей скелета этого животного, сказано в релизе.

Контекст:

Зауроподы, четвероногие травоядные динозавры, обитали на всех материках Земли около 210–66 млн лет назад. К этой группе относятся самые большие из всех динозавров и самые крупные из когда-либо живших наземных животных (например, титанозавр).

Группа Brachiosauridae состоит из крупных видов, живших примерно от 160 до 100 млн лет назад и характеризующихся наличием заметно развитых передних конечностей.

Теги: Португалия, ученые, динозавры, палеонтология
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