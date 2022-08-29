В Португалии нашли скелет, вероятно, самого большого динозавра в Европе

В 2017 году владелец земельного участка во время строительных работ заметил фрагменты окаменевшей кости и связался с исследователями из Лиссабонского университета.

В августе 2022 года испанские и португальские палеонтологи, работающие на месте обнаружения кости, нашли позвонки и ребра, предположительно, брахиозавра (крупного динозавра из группы зауроподов). Останки динозавра, который мог иметь размер до 12 метров в высоту и 25 метров в длину, сейчас изучаются международной исследовательской группой.

"Необычно найти все ребра животного в таком виде, не говоря уже о сохранении исходного анатомического положения. Этот способ сохранения относительно необычен в истории окаменелостей динозавров, в частности зауроподов", – заявила научный сотрудник факультета наук Лиссабонского университета Элизабет Малафайя.

Сохранность окаменелостей и их расположение указывают на возможное присутствие других частей скелета этого животного, сказано в релизе.