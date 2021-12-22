В Китае нашли яйцо динозавра с хорошо сохранившимся эмбрионом

Возраст 17-сантиметровой окаменелости – от 66 млн до 72 млн лет Фото: birmingham.ac.uk

Эмбрион, получивший название "Малыш Инлян" (Baby Yingliang), был обнаружен в позднемеловых породах и принадлежит к породе динозавров-тероподов, или овирапторозавров.

Динозавра распознали как овирапторозавра по его глубокому беззубому черепу. Овирапторозавры – это группа пернатых динозавров из мелового периода Азии и Северной Америки, тесно связанных с современными птицами. Их изменчивые формы клювов и размеры тела, вероятно, позволяли им быть всеядными.

Возраст 17-сантиметровой окаменелости – от 66 млн до 72 млн лет. Длина малыша примерно 27 см. По словам исследователей, он был близок к тому, чтобы вылупиться.

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По словам ученых, поза "Малыша Инляна" уникальна среди других известных эмбрионов динозавров: его голова лежит ниже тела, лапы с обеих сторон, а спина загнута вдоль тупого конца яйца. Эта поза, ранее не распознаваемая у динозавров, похожа на позу современных птичьих эмбрионов.

У современных птиц такие позы связаны с "подвязыванием" – поведением, контролируемым центральной нервной системой и имеющим решающее значение для успеха вылупления. Изучив яйцо и эмбрион, исследователи полагают, что такое поведение до вылупления, ранее считавшееся уникальным для птиц, могло возникнуть среди нептичьих тероподов.

"Эмбрионы динозавров – одни из самых редких окаменелостей. Мы очень взволнованы открытием "Малыша Инляна" – он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров", – отметила научный сотрудник Университета Бирмингема и одна из авторов исследования Фион Вайсум Ма.