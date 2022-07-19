На территории китайского ресторана нашли следы динозавров, которым 100 млн лет

На заднем дворе ресторана в провинции Сычуань один из посетителей, который как любитель интересуется палеонтологией, обнаружил следы двух динозавров. Как потом рассказал палеонтолог Лида Син, это следы зауроподов – динозавров раннего мелового периода.

По словам палеонтолога, это период, когда "динозавры процветали", поэтому такая находка добавляет "доказательств в палеонтологию", отметил CNN travel. Как сообщил телеканал, эти динозавры известны своими длинными шеями и хвостами, в длину они могли достигать восьми метров, а "земля тряслась, когда они шли".

До того, как на месте находки появился ресторан, там работала птицеферма, а следы динозавров были "засыпаны слоями грязи и песка", что и сохранило их в хорошем состоянии.