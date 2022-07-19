ГОРДОН
 
 
МИР

На территории китайского ресторана нашли следы динозавров, которым 100 млн лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Китае нашли следы двух зауроподов
В Китае нашли следы двух зауроподов
Фото: thecover.cn

На территории китайского ресторана нашли следы динозавров, которым более 100 млн лет. Об этом 17 июля сообщило китайское издание thecover.cn.

На заднем дворе ресторана в провинции Сычуань один из посетителей, который как любитель интересуется палеонтологией, обнаружил следы двух динозавров. Как потом рассказал палеонтолог Лида Син, это следы зауроподов – динозавров раннего мелового периода.

По словам палеонтолога, это период, когда "динозавры процветали", поэтому такая находка добавляет "доказательств в палеонтологию", отметил CNN travel. Как сообщил телеканал, эти динозавры известны своими длинными шеями и хвостами, в длину они могли достигать восьми метров, а "земля тряслась, когда они шли".

До того, как на месте находки появился ресторан, там работала птицеферма, а следы динозавров были "засыпаны слоями грязи и песка", что и сохранило их в хорошем состоянии.

Теги: Китай, динозавры, палеонтология, находка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (172237)
2
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (55481)
3
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (53297) G
4
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (38806)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (38217)
6
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (33310)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (31440)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (25942)
 
 
 
 