В Канаде нашли мумифицированного детеныша мамонта, которому более 30 тыс. лет

Этот детеныш является одной "из самых невероятных мумий животных ледникового периода когда-либо обнаруженных в мире", сказал один из палеонтологов, который изучал находку.
Ученые выяснили, что найденный детеныш – самка. Ее назвали Нун Чо Га, в переводе с языка хэн (коренного народа Аляски и Канады) – "детеныш большого животного". Нун Чо Га теперь – самая полная мумия мамонта, найденная в Северной Америке, отметили в правительстве Юкона.
Вероятно, мамонтенок умер в возрасте около месяца из-за того, что застрял в грязи, рассказал один из ученых канадскому телеканалу CBC.
В ближайшие месяцы палеонтологи продолжат исследовать территорию, чтобы "еще больше узнать о Нун Чо Га".
До находки Нун Чо Га единственным полностью сохранившимся детенышем шерстистого мамонта считалась Люба, обнаруженная в Сибири в 2007 году. По данным правительства Юкона, Люба и Нун Чо Га примерно одного размера – около 1,5 м. Возраст Любы, предположительно, составляет около 42 тыс. лет.