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В Канаде нашли мумифицированного детеныша мамонта, которому более 30 тыс. лет

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Это второй в мире экземпляр полной мумии детеныша шерстистого мамонта
Это второй в мире экземпляр полной мумии детеныша шерстистого мамонта
Фото: yukon.ca

Шахтеры на золотых приисках в Клондайке (Юкон, Канада) нашли в вечной мерзлоте мумифицированного детеныша шерстистого мамонта, который погиб во время ледникового периода более 30 тыс. лет назад. Об этом говорится в сообщении правительства территории Юкон, опубликованном 24 июня.

Этот детеныш является одной "из самых невероятных мумий животных ледникового периода когда-либо обнаруженных в мире", сказал один из палеонтологов, который изучал находку.

Ученые выяснили, что найденный детеныш – самка. Ее назвали Нун Чо Га, в переводе с языка хэн (коренного народа Аляски и Канады) – "детеныш большого животного". Нун Чо Га теперь – самая полная мумия мамонта, найденная в Северной Америке, отметили в правительстве Юкона.

Вероятно, мамонтенок умер в возрасте около месяца из-за того, что застрял в грязи, рассказал один из ученых канадскому телеканалу CBC.

В ближайшие месяцы палеонтологи продолжат исследовать территорию, чтобы "еще больше узнать о Нун Чо Га".

Контекст:

До находки Нун Чо Га единственным полностью сохранившимся детенышем шерстистого мамонта считалась Люба, обнаруженная в Сибири в 2007 году. По данным правительства Юкона, Люба и Нун Чо Га примерно одного размера – около 1,5 м. Возраст Любы, предположительно, составляет около 42 тыс. лет.

Теги: Канада, ученые, палеонтология, мамонт, ледник, находка
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