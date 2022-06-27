В Канаде нашли мумифицированного детеныша мамонта, которому более 30 тыс. лет

Это второй в мире экземпляр полной мумии детеныша шерстистого мамонта Фото: yukon.ca

Этот детеныш является одной "из самых невероятных мумий животных ледникового периода когда-либо обнаруженных в мире", сказал один из палеонтологов, который изучал находку.

Ученые выяснили, что найденный детеныш – самка. Ее назвали Нун Чо Га, в переводе с языка хэн (коренного народа Аляски и Канады) – "детеныш большого животного". Нун Чо Га теперь – самая полная мумия мамонта, найденная в Северной Америке, отметили в правительстве Юкона.

Вероятно, мамонтенок умер в возрасте около месяца из-за того, что застрял в грязи, рассказал один из ученых канадскому телеканалу CBC.

В ближайшие месяцы палеонтологи продолжат исследовать территорию, чтобы "еще больше узнать о Нун Чо Га".