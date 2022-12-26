В России вырос "индекс тревожности" из-за войны в Украине – исследование

В России индекс тревожности граждан в 2022 году вырос более чем в два раза Фото: EPA

"В 2022 году основным источником тревожности стала "специальная военная операция" и связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и возможный перенос боевых действий на территорию РФ, "частичная" мобилизация. Также вызывали озабоченность, прежде всего в первой половине года, инфляция и уход из России иностранных компаний, их актуальность в дальнейшем снизилась", – говорится в отчете.

Суммарный индекс тревожности в 2022 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2021 годом – с 9790,27 до 21394,68, отметили исследователи. Они объяснили это "более напряженной повесткой в целом". В 2021 году суммарный индекс тревожности по сравнению с 2020 годом также вырос на 71%. Тогда это было связано с пандемией коронавируса, сказано в материале.

По данным исследования, тревожность из-за войны лидирует в 83 из 85 регионов. В частности, в 70 регионах она заняла первое место. Также в половине регионов в тройке главных причин тревожности – "частичная" мобилизация. Кроме того, в 19 регионах в топ-3 вошли опасения, связанные с диверсиями.

В топ-10 наиболее обеспокоенных регионов попали три области, которые находятся на приграничной с Украиной территории, – Курская, Белгородская и Брянская.