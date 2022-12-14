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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Если бы не война, режим Путина мог бы продержаться еще лет 20

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Белковский: Россия объективно идет к крушению этого режима и покаянию
Белковский: Россия объективно идет к крушению этого режима и покаянию
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Режим президента РФ Владимира Путина мог бы продержаться еще лет 20, если бы не его решение начать полномасштабную войну против Украины, считает российский политолог Станислав Белковский. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, Россия "объективно идет к крушению этого режима и покаянию".

"Если бы не устроенная Путиным война 24 февраля, режим мог бы держаться еще лет 20. Именно историческая предопределенность его финала, и причем, достаточно быстрого финала, сподвигла Путина согласиться на цепочку абсолютно суицидальных, контрпродуктивных с точки зрения его собственных интересов решений. И он сейчас неотвратимо идет этим путем", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля войска РФ были изгнаны из северных областей Укрраины. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

С 24 февраля по 13 декабря потери российских оккупантов в войне против Украины составили, по данным Генштаба ВСУ, 95 260 военных убитыми.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, война России против Украины
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