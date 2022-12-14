Белковский: Если бы не война, режим Путина мог бы продержаться еще лет 20

По его словам, Россия "объективно идет к крушению этого режима и покаянию".

"Если бы не устроенная Путиным война 24 февраля, режим мог бы держаться еще лет 20. Именно историческая предопределенность его финала, и причем, достаточно быстрого финала, сподвигла Путина согласиться на цепочку абсолютно суицидальных, контрпродуктивных с точки зрения его собственных интересов решений. И он сейчас неотвратимо идет этим путем", – сказал он.

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Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля войска РФ были изгнаны из северных областей Укрраины. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

С 24 февраля по 13 декабря потери российских оккупантов в войне против Украины составили, по данным Генштаба ВСУ, 95 260 военных убитыми.