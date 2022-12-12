Белковский: Территориальные "приобретения" имели для россиян ценность, пока Путин считался носителем бесконечного фарта. 24 февраля ситуация изменилась

Белковский (на фото) отметил, что многие боялись Путина, а украинцы – нет Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Никакой большой ценности все эти территориальные "приобретения" ни для элит, ни для многонационального РФ-народа не имеют. Они имели ценность, пока Путин считался непобедимым и носителем бесконечного фарта, везения. 24 февраля эта ситуация изменилась кардинально", – сказал политолог.

По его словам, "стало понятно, что фарт закончился, как это всегда бывает, когда везет-везет в казино и в конце ты обязательно проиграешь".

Белковский сравнил ситуацию с повестью "Пиковая дама" россиянина Александра Пушкина, в сюжете которой главный герой из-за карты с дамой проиграл свое состояние и попал в психлечебницу.

"Этой дамой является Украина для Владимира Путина, было ясно с самого начала. Он совершил фатальную ошибку. [...] Если бы он пошел в какую-нибудь другую страну, может, у него все и получилось бы. Он явно недооценил ресурс сопротивления Украины, в первую очередь – сопротивления морального и психологического, нежелания украинского народа подчиняться навязываемому сценарию", – подчеркнул он.

Политолог отметил, что многие боялись Путина, а украинцы – нет.

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