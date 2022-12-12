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Белковский: Территориальные "приобретения" имели для россиян ценность, пока Путин считался носителем бесконечного фарта. 24 февраля ситуация изменилась

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Белковский (на фото) отметил, что многие боялись Путина, а украинцы нет
Белковский (на фото) отметил, что многие боялись Путина, а украинцы – нет
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину изменило отношение россиян к президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Никакой большой ценности все эти территориальные "приобретения" ни для элит, ни для многонационального РФ-народа не имеют. Они имели ценность, пока Путин считался непобедимым и носителем бесконечного фарта, везения. 24 февраля эта ситуация изменилась кардинально", – сказал политолог.

По его словам, "стало понятно, что фарт закончился, как это всегда бывает, когда везет-везет в казино и в конце ты обязательно проиграешь".

Белковский сравнил ситуацию с повестью "Пиковая дама" россиянина Александра Пушкина, в сюжете которой главный герой из-за карты с дамой проиграл свое состояние и попал в психлечебницу.

"Этой дамой является Украина для Владимира Путина, было ясно с самого начала. Он совершил фатальную ошибку. [...] Если бы он пошел в какую-нибудь другую страну, может, у него все и получилось бы. Он явно недооценил ресурс сопротивления Украины, в первую очередь – сопротивления морального и психологического, нежелания украинского народа подчиняться навязываемому сценарию", – подчеркнул он.

Политолог отметил, что многие боялись Путина, а украинцы – нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля войска РФ были изгнаны из северных областей Укрраины. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

С 24 февраля по 12 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 94 760 военных убитыми.

В Украине и за рубежом неоднократно высказывалось убеждение, что войну выиграет Украина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Станислав Белковский, война, оборона, вторжение, украинцы, война России против Украины, россияне
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