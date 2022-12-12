Белковский: Территориальные "приобретения" имели для россиян ценность, пока Путин считался носителем бесконечного фарта. 24 февраля ситуация изменилась

"Никакой большой ценности все эти территориальные "приобретения" ни для элит, ни для многонационального РФ-народа не имеют. Они имели ценность, пока Путин считался непобедимым и носителем бесконечного фарта, везения. 24 февраля эта ситуация изменилась кардинально", – сказал политолог.
По его словам, "стало понятно, что фарт закончился, как это всегда бывает, когда везет-везет в казино и в конце ты обязательно проиграешь".
Белковский сравнил ситуацию с повестью "Пиковая дама" россиянина Александра Пушкина, в сюжете которой главный герой из-за карты с дамой проиграл свое состояние и попал в психлечебницу.
"Этой дамой является Украина для Владимира Путина, было ясно с самого начала. Он совершил фатальную ошибку. [...] Если бы он пошел в какую-нибудь другую страну, может, у него все и получилось бы. Он явно недооценил ресурс сопротивления Украины, в первую очередь – сопротивления морального и психологического, нежелания украинского народа подчиняться навязываемому сценарию", – подчеркнул он.
Политолог отметил, что многие боялись Путина, а украинцы – нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля войска РФ были изгнаны из северных областей Укрраины. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
С 24 февраля по 12 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 94 760 военных убитыми.
В Украине и за рубежом неоднократно высказывалось убеждение, что войну выиграет Украина.