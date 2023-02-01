Зеленский обсудил с премьером Бельгии противодействие российской агрессии, в том числе "пропаганде террора"

Де Кроо (на фото слева) назвал разговор с Зеленским продуктивным Фото: ЕРА

"Поблагодарил Кроо за мощный предыдущий оборонный пакет, обсудили продолжение сотрудничества, а также поддержку наших инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Евросоюза", – написал Зеленский.

Он также отметил, что Украина рассчитывает "на принципиальность Бельгии относительно недопуска российских атлетов" на летнюю Олимпиаду в Париже в 2024 году.

Подякував ПМ @alexanderdecroo за потужний попередній оборонний пакет, обговорили продовження співпраці, а також підтримку наших ініціатив в #ООН, прискорення наступного санкційного пакету * . Розраховуємо на принциповість * щодо недопуску російських атлетів на @Paris2024. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 31, 2023

В видеообращении по итогам 31 января Зеленский также рассказал о разговоре с де Кроо.

"Обсудили наше сотрудничество на международных площадках, в частности в ООН. Обсудили санкции против России и очередной санкционный пакет. Также говорили и о взаимодействии в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора", – объяснил он.

Об общении с президентом Украины твитнул и премьер Бельгии.

"Провел продуктивный разговор с Зеленским о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине. Мы также обсудили последнюю военную помощь из Бельгии для поддержки борьбы Украины за свободу и мир. Наша поддержка украинского народа остается непоколебимой", – подчеркнул де Кроо.