Зеленский обсудил с премьером Бельгии противодействие российской агрессии, в том числе "пропаганде террора"

"Поблагодарил Кроо за мощный предыдущий оборонный пакет, обсудили продолжение сотрудничества, а также поддержку наших инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Евросоюза", – написал Зеленский.
Он также отметил, что Украина рассчитывает "на принципиальность Бельгии относительно недопуска российских атлетов" на летнюю Олимпиаду в Париже в 2024 году.
Подякував ПМ @alexanderdecroo за потужний попередній оборонний пакет, обговорили продовження співпраці, а також підтримку наших ініціатив в #ООН, прискорення наступного санкційного пакету * . Розраховуємо на принциповість * щодо недопуску російських атлетів на @Paris2024.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 31, 2023
В видеообращении по итогам 31 января Зеленский также рассказал о разговоре с де Кроо.
"Обсудили наше сотрудничество на международных площадках, в частности в ООН. Обсудили санкции против России и очередной санкционный пакет. Также говорили и о взаимодействии в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора", – объяснил он.
Об общении с президентом Украины твитнул и премьер Бельгии.
"Провел продуктивный разговор с Зеленским о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине. Мы также обсудили последнюю военную помощь из Бельгии для поддержки борьбы Украины за свободу и мир. Наша поддержка украинского народа остается непоколебимой", – подчеркнул де Кроо.
Just had a productive call with President @ZelenskyyUa on the current military & humanitarian situation in Ukraine.— Alexander De Croo * (@alexanderdecroo) January 31, 2023
We also discussed the latest military aid from Belgium to support Ukraine's fight for freedom & peace.
Our support for the Ukrainian people remains unwavering.
Бельгия объявила о передаче Украине пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов уже на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года.
В августе Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.
27 января 2023 года Бельгия приняла решение предоставить Украине пакет военной помощи на €92 млн. В частности, Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM, легкое противотанковое оружие (LAW), противотанковые гранаты, пулеметы, автоматические винтовки и легкую бронетехнику.