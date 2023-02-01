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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с премьером Бельгии противодействие российской агрессии, в том числе "пропаганде террора"

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Де Кроо (на фото слева) назвал разговор с Зеленским продуктивным
Де Кроо (на фото слева) назвал разговор с Зеленским продуктивным
Фото: ЕРА

31 января президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Об этом он сообщил в Twitter.

"Поблагодарил Кроо за мощный предыдущий оборонный пакет, обсудили продолжение сотрудничества, а также поддержку наших инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Евросоюза", – написал Зеленский.

Он также отметил, что Украина рассчитывает "на принципиальность Бельгии относительно недопуска российских атлетов" на летнюю Олимпиаду в Париже в 2024 году.

В видеообращении по итогам 31 января Зеленский также рассказал о разговоре с де Кроо.

"Обсудили наше сотрудничество на международных площадках, в частности в ООН. Обсудили санкции против России и очередной санкционный пакет. Также говорили и о взаимодействии в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора", – объяснил он.

Об общении с президентом Украины твитнул и премьер Бельгии.

"Провел продуктивный разговор с Зеленским о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине. Мы также обсудили последнюю военную помощь из Бельгии для поддержки борьбы Украины за свободу и мир. Наша поддержка украинского народа остается непоколебимой", – подчеркнул де Кроо.

Контекст:

Бельгия объявила о передаче Украине пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов уже на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года.

В августе Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

27 января 2023 года Бельгия приняла решение предоставить Украине пакет военной помощи на €92 млн. В частности, Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM, легкое противотанковое оружие (LAW), противотанковые гранаты, пулеметы, автоматические винтовки и легкую бронетехнику.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, оружие, ООН, санкции, Бельгия, пропаганда, военная помощь, оборона, помощь, вторжение, Владимир Зеленский, президент, премьер-министр, сотрудничество
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