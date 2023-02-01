ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы уже отвечаем на подготовку России к попытке реванша
Зеленский: Мы уже отвечаем на подготовку России к попытке реванша
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил 31 января с представителями военного блока ситуацию на фронте и ответ на возможное обострение ситуации со стороны России. Об этом глава государства сообщил в видеообращении по итогам дня.

"Провел сегодня [...] несколько совещаний с военными, с руководителем разведки. Детально прорабатываем ситуацию на всех основных оперативных направлениях и в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша", – сказал Зеленский.

Он описал задачу, которая стоит сейчас.

"Наши силы обороны и безопасности, государственная власть Украины, наши партнеры – мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию. Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир", – объяснил Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров, "которые поддерживают эту позицию Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников в середине января. 

В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, разведка, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Галина ГРИШИНА
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (93112)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (65767)
3
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (65561)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (57616)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35554)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (31913)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (30979)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (30745) G
 
 
 
 