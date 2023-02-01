Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир – Зеленский

"Провел сегодня [...] несколько совещаний с военными, с руководителем разведки. Детально прорабатываем ситуацию на всех основных оперативных направлениях и в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша", – сказал Зеленский.
Он описал задачу, которая стоит сейчас.
"Наши силы обороны и безопасности, государственная власть Украины, наши партнеры – мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию. Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир", – объяснил Зеленский.
Президент поблагодарил всех партнеров, "которые поддерживают эту позицию Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников в середине января.
В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.