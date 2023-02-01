Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир – Зеленский

Зеленский: Мы уже отвечаем на подготовку России к попытке реванша Фото: ЕРА

"Провел сегодня [...] несколько совещаний с военными, с руководителем разведки. Детально прорабатываем ситуацию на всех основных оперативных направлениях и в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша", – сказал Зеленский.

Он описал задачу, которая стоит сейчас.

"Наши силы обороны и безопасности, государственная власть Украины, наши партнеры – мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию. Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир", – объяснил Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров, "которые поддерживают эту позицию Украины".

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