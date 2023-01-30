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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российский террор должен проиграть везде и во всем

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Зеленский рассказал об общении с премьером Дании
Зеленский рассказал об общении с премьером Дании
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 30 января президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за готовность помогать Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Об этом он говорил после визита в Украину премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Вместе с Зеленским она посетила Николаев: навестили раненых украинских бойцов в госпитале, осмотрели частично разрушенное в результате ракетного удара РФ здание Николаевской обладминистрации и посетили Николаевский морской торговый порт

"Мы очень подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что может нам помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины. Николаев – это город, над восстановлением которого Дания взяла шефство. Это потребность в проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве", – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, с участием Дании уже началась реализация проекта по очищению воды и восстановлению водоснабжения, разрушенного российскими оккупантами.

"Я хочу поблагодарить Данию, лично госпожу премьер-министра и других представителей правительства Дании за готовность помогать Украине, за готовность поддерживать до полного восстановления территориальной целостности Украины и полного восстановления всего того, что необходимо для жизни", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом заключается "фундаментальный смысл" сотрудничества Украины с партнерами.

"Российский террор должен проиграть везде, во всем: на поле боя и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране, чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода крепче", – объяснил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Дания, война, госпиталь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, инфраструктура, премьер-министр, Метте Фредериксен, сотрудничество, восстановление
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