Зеленский: Российский террор должен проиграть везде и во всем

Об этом он говорил после визита в Украину премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Вместе с Зеленским она посетила Николаев: навестили раненых украинских бойцов в госпитале, осмотрели частично разрушенное в результате ракетного удара РФ здание Николаевской обладминистрации и посетили Николаевский морской торговый порт.

"Мы очень подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что может нам помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины. Николаев – это город, над восстановлением которого Дания взяла шефство. Это потребность в проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве", – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, с участием Дании уже началась реализация проекта по очищению воды и восстановлению водоснабжения, разрушенного российскими оккупантами.

"Я хочу поблагодарить Данию, лично госпожу премьер-министра и других представителей правительства Дании за готовность помогать Украине, за готовность поддерживать до полного восстановления территориальной целостности Украины и полного восстановления всего того, что необходимо для жизни", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом заключается "фундаментальный смысл" сотрудничества Украины с партнерами.

"Российский террор должен проиграть везде, во всем: на поле боя и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране, чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода крепче", – объяснил президент.

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