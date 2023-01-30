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Зеленский наградил Фредериксен орденом Княгини Ольги

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Зеленский Фредериксен: Украина всегда будет благодарна вашему прекрасному, сильному и мощному государству, и вашей команде и вам лично за принципиальную поддержку в это сложное время
Зеленский – Фредериксен: Украина всегда будет благодарна вашему прекрасному, сильному и мощному государству, и вашей команде и вам лично за принципиальную поддержку в это сложное время
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января вручил премьер-министру Дании Метте Фредериксен орден Княгини Ольги І-й степени.

Награждение прошло на пресс-конференции в Одессе во время визита Фредериксен в Украину, видео обнародовали на странице Зеленского в Facebook.

"Для меня высокая честь реализовать решение отметить государственной наградой – орденом Княгини Ольги І-й степени. Пусть эта награда символизирует, что Украина всегда будет благодарна вашему прекрасному государству, сильному и мощному государству, и вашей команде и вам лично, госпожа премьер-министр, за принципиальную поддержку народа Украины в это сложное время", – сказал он и вручил награду. 

Фредериксен поблагодарила за прием в Украине и подчеркнула, что впечатлена тем, как Украина сопротивляется российской агрессии. 

Зеленский также рассказал, что во время переговоров с Фредериксен обсудил формулу мира, которую предложила Украина, и поблагодарил Данию за предоставленную помощь. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1488144771714081/

Контекст:

Фредериксен сегодня находится в Украине с официальным визитом. Вместе с Зеленским она посетила Николаев: они навестили раненых украинских защитников в одном из госпиталей, осмотрели частично разрушенной в результате российского ракетного удара здание Николаевской ОВА, и посетили Николаевский морской торговый порт

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Николаев, Дания, Владимир Зеленский, награда, Метте Фредериксен, орден
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