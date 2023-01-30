Зеленский наградил Фредериксен орденом Княгини Ольги

Зеленский – Фредериксен: Украина всегда будет благодарна вашему прекрасному, сильному и мощному государству, и вашей команде и вам лично за принципиальную поддержку в это сложное время Фото: president.gov.ua

Награждение прошло на пресс-конференции в Одессе во время визита Фредериксен в Украину, видео обнародовали на странице Зеленского в Facebook.

"Для меня высокая честь реализовать решение отметить государственной наградой – орденом Княгини Ольги І-й степени. Пусть эта награда символизирует, что Украина всегда будет благодарна вашему прекрасному государству, сильному и мощному государству, и вашей команде и вам лично, госпожа премьер-министр, за принципиальную поддержку народа Украины в это сложное время", – сказал он и вручил награду.

Фредериксен поблагодарила за прием в Украине и подчеркнула, что впечатлена тем, как Украина сопротивляется российской агрессии.

Зеленский также рассказал, что во время переговоров с Фредериксен обсудил формулу мира, которую предложила Украина, и поблагодарил Данию за предоставленную помощь.