Зеленский наградил Фредериксен орденом Княгини Ольги

Награждение прошло на пресс-конференции в Одессе во время визита Фредериксен в Украину, видео обнародовали на странице Зеленского в Facebook.
"Для меня высокая честь реализовать решение отметить государственной наградой – орденом Княгини Ольги І-й степени. Пусть эта награда символизирует, что Украина всегда будет благодарна вашему прекрасному государству, сильному и мощному государству, и вашей команде и вам лично, госпожа премьер-министр, за принципиальную поддержку народа Украины в это сложное время", – сказал он и вручил награду.
Фредериксен поблагодарила за прием в Украине и подчеркнула, что впечатлена тем, как Украина сопротивляется российской агрессии.
Зеленский также рассказал, что во время переговоров с Фредериксен обсудил формулу мира, которую предложила Украина, и поблагодарил Данию за предоставленную помощь.
Фредериксен сегодня находится в Украине с официальным визитом. Вместе с Зеленским она посетила Николаев: они навестили раненых украинских защитников в одном из госпиталей, осмотрели частично разрушенной в результате российского ракетного удара здание Николаевской ОВА, и посетили Николаевский морской торговый порт.