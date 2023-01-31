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Трюдо и Зеленский обсудили, как Канада и партнеры могут удовлетворить потребности Украины из-за вторжения России

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Трюдо и Зеленский обсудили военные, гуманитарные и финансовые потребности Украины, отмечается на сайте премьера Канады
Трюдо и Зеленский обсудили военные, гуманитарные и финансовые потребности Украины, отмечается на сайте премьера Канады
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 31 января в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "неизменную солидарность Канады с украинским народом, который продолжает бороться с жестоким вторжением России".

Об этом сообщается на сайте главы правительства Канады.

"Два лидера обсудили военные, гуманитарные и финансовые потребности Украины, а также недавние объявления о новой значительной поддержке Украины. Они также говорили о том, как Канада и партнеры-единомышленники могли бы продолжить совместную работу, чтобы удовлетворить потребности Украины в связи с продолжающимся незаконным и неспровоцированным вторжением России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Трюдо в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Канадой Украины "настолько долго, насколько это потребуется".

"Премьер-министр Трюдо приветствовал дипломатические усилия президента Зеленского по достижению справедливого мира", – сказано в сообщении.

Зеленский проинформировал ранее, что обсудил с Трюдо оборонные нужды Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации.

"Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира", – написал глава Украинского государства в Facebook.

Контекст:

Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

26 января 2023 года министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине четыре боевых танка Leopard 2.

Теги: Россия, Украина, Канада, переговоры, военная помощь, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, президент, Джастин Трюдо, премьер-министр
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