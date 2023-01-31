Трюдо и Зеленский обсудили, как Канада и партнеры могут удовлетворить потребности Украины из-за вторжения России

Об этом сообщается на сайте главы правительства Канады.
"Два лидера обсудили военные, гуманитарные и финансовые потребности Украины, а также недавние объявления о новой значительной поддержке Украины. Они также говорили о том, как Канада и партнеры-единомышленники могли бы продолжить совместную работу, чтобы удовлетворить потребности Украины в связи с продолжающимся незаконным и неспровоцированным вторжением России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Трюдо в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Канадой Украины "настолько долго, насколько это потребуется".
"Премьер-министр Трюдо приветствовал дипломатические усилия президента Зеленского по достижению справедливого мира", – сказано в сообщении.
Зеленский проинформировал ранее, что обсудил с Трюдо оборонные нужды Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации.
"Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира", – написал глава Украинского государства в Facebook.
Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
26 января 2023 года министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине четыре боевых танка Leopard 2.