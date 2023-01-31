Трюдо и Зеленский обсудили, как Канада и партнеры могут удовлетворить потребности Украины из-за вторжения России

Трюдо и Зеленский обсудили военные, гуманитарные и финансовые потребности Украины, отмечается на сайте премьера Канады Фото: president.gov.ua

Об этом сообщается на сайте главы правительства Канады.

"Два лидера обсудили военные, гуманитарные и финансовые потребности Украины, а также недавние объявления о новой значительной поддержке Украины. Они также говорили о том, как Канада и партнеры-единомышленники могли бы продолжить совместную работу, чтобы удовлетворить потребности Украины в связи с продолжающимся незаконным и неспровоцированным вторжением России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Трюдо в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Канадой Украины "настолько долго, насколько это потребуется".

"Премьер-министр Трюдо приветствовал дипломатические усилия президента Зеленского по достижению справедливого мира", – сказано в сообщении.

Зеленский проинформировал ранее, что обсудил с Трюдо оборонные нужды Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации.

"Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира", – написал глава Украинского государства в Facebook.