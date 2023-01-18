Зеленский: 200 БТР Senator сейчас нужны украинской армии как никогда

"В этот тяжелый для Украины день друзья продолжают нас поддерживать. Спасибо премьер-министру Джастину Трюдо и народу Канады за очередной пакет оборонной помощи, объявленный сегодня в Киеве министром обороны Канады Анитой Ананд. 200 БТР Senator сейчас нужны украинской армии как никогда. Двигаемся вместе к победе", – написал он.
У цей важкий для * день друзі продовжують нас підтримувати. Дякую @JustinTrudeau та народу * за черговий пакет оборонної допомоги, оголошений сьогодні у Києві @AnitaAnandMP. 200 БТР Senator зараз потрібні українській армії як ніколи. Рухаємося разом до перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2023
Senator – это легко маневренные и адаптируемые бронированные транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. О предоставлении Украине 200 таких бронемашин Ананд объявила 18 января, во время визита в Киев.
Бронемашины Senator вошли в пакет военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сообщил сайт правительства страны 18 января. Помощь включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним. Кроме того, Канада с 2015 года в рамках миссии UNIFIER обучила 35 тыс. украинских военных.
Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил Трюдо президента Владимира Зеленского в разговоре, состоявшемся 3 января 2023 года.