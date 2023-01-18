ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: 200 БТР Senator сейчас нужны украинской армии как никогда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: В этот тяжелый для Украины день друзья продолжают нас поддерживать
Зеленский: В этот тяжелый для Украины день друзья продолжают нас поддерживать
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 18 января в Twitter поблагодарил Канаду за решение предоставить Украине 200 бронемашин Senator.

"В этот тяжелый для Украины день друзья продолжают нас поддерживать. Спасибо премьер-министру Джастину Трюдо и народу Канады за очередной пакет оборонной помощи, объявленный сегодня в Киеве министром обороны Канады Анитой Ананд. 200 БТР Senator сейчас нужны украинской армии как никогда. Двигаемся вместе к победе", – написал он. 

Senator – это легко маневренные и адаптируемые бронированные транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. О предоставлении Украине 200 таких бронемашин Ананд объявила 18 января, во время визита в Киев. 

Бронемашины Senator вошли в пакет военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. 

Контекст:

Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сообщил сайт правительства страны 18 января. Помощь включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним. Кроме того, Канада с 2015 года в рамках миссии UNIFIER обучила 35 тыс. украинских военных. 

Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил Трюдо президента Владимира Зеленского в разговоре, состоявшемся 3 января 2023 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Канада, военная техника, военная помощь, помощь, БТР, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джастин Трюдо, Анита Ананд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (343926)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (110338)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (96233)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (75999)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (74885)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (46231)
7
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (41948)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (37603)
 
 
 
 