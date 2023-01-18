Зеленский: 200 БТР Senator сейчас нужны украинской армии как никогда

Зеленский: В этот тяжелый для Украины день друзья продолжают нас поддерживать Фото: president.gov.ua

"В этот тяжелый для Украины день друзья продолжают нас поддерживать. Спасибо премьер-министру Джастину Трюдо и народу Канады за очередной пакет оборонной помощи, объявленный сегодня в Киеве министром обороны Канады Анитой Ананд. 200 БТР Senator сейчас нужны украинской армии как никогда. Двигаемся вместе к победе", – написал он.

У цей важкий для * день друзі продовжують нас підтримувати. Дякую @JustinTrudeau та народу * за черговий пакет оборонної допомоги, оголошений сьогодні у Києві @AnitaAnandMP. 200 БТР Senator зараз потрібні українській армії як ніколи. Рухаємося разом до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2023

Senator – это легко маневренные и адаптируемые бронированные транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. О предоставлении Украине 200 таких бронемашин Ананд объявила 18 января, во время визита в Киев.

Бронемашины Senator вошли в пакет военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.