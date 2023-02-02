Евросоюз анонсировал запуск программы гуманитарного разминирования в Украине на €25 млн

"Есть договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на €25 млн. Это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов общины", – написал Шмыгаль в Telegram.
Он поблагодарил Евросоюз за солидарность и разнообразную помощь, которая включает в том числе увеличение бюджета Европейского фонда мира на €2 млрд.
Об этом проекте также сообщил Боррель в Twitter.
"Объявил премьер-министру, что ЕС предоставит €25 млн для поддержки усилий по разминированию в районах, находящихся под угрозой. Защита гражданских и их средств к существованию является приоритетом", – подчеркнул он.
Also announced to the Prime Minister that EU will provide €25 million to support demining efforts in endangered areas. Protecting civilians and their livelihood is a priority. (2/2) pic.twitter.com/0g2AEVWLuM— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023
Боррель сегодня прибыл в Киев в преддверии саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю" для Украины.
2 февраля в Киев также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и делегация еврокомиссаров. Сегодня проходит совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.