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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евросоюз анонсировал запуск программы гуманитарного разминирования в Украине на €25 млн

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Боррель и Шмыгаль сегодня встретились в Киеве
Боррель и Шмыгаль сегодня встретились в Киеве
Фото: kmu.gov.ua

Европейский союз запустит программу гуманитарного разминирования в Украине на €25 млн. Об этом сообщили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве.

"Есть договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на €25 млн. Это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов общины", – написал Шмыгаль в Telegram.

Он поблагодарил Евросоюз за солидарность и разнообразную помощь, которая включает в том числе увеличение бюджета Европейского фонда мира на €2 млрд.

Об этом проекте также сообщил Боррель в Twitter.

"Объявил премьер-министру, что ЕС предоставит €25 млн для поддержки усилий по разминированию в районах, находящихся под угрозой. Защита гражданских и их средств к существованию является приоритетом", – подчеркнул он.

Боррель сегодня прибыл в Киев в преддверии саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю" для Украины.

2 февраля в Киев также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и делегация еврокомиссаров. Сегодня проходит совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Теги: помощь, Европейский союз, разминирование, Евросоюз, мины, финансирование, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, ЕС
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