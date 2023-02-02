Евросоюз анонсировал запуск программы гуманитарного разминирования в Украине на €25 млн

Боррель и Шмыгаль сегодня встретились в Киеве Фото: kmu.gov.ua

"Есть договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на €25 млн. Это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов общины", – написал Шмыгаль в Telegram.

Он поблагодарил Евросоюз за солидарность и разнообразную помощь, которая включает в том числе увеличение бюджета Европейского фонда мира на €2 млрд.

Об этом проекте также сообщил Боррель в Twitter.

"Объявил премьер-министру, что ЕС предоставит €25 млн для поддержки усилий по разминированию в районах, находящихся под угрозой. Защита гражданских и их средств к существованию является приоритетом", – подчеркнул он.

Also announced to the Prime Minister that EU will provide €25 million to support demining efforts in endangered areas. Protecting civilians and their livelihood is a priority. (2/2) pic.twitter.com/0g2AEVWLuM — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

Боррель сегодня прибыл в Киев в преддверии саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю" для Украины.

2 февраля в Киев также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и делегация еврокомиссаров. Сегодня проходит совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии.