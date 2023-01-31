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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрывотехники уничтожили сразу 200 снарядов от "Града", которыми РФ обстреливала Донецкую область. Это одна из самых масштабных ликвидаций. Видео

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Контролируемые подрывы на полигонах взрывотехники полиции проводят два-три раза в неделю
Контролируемые подрывы на полигонах взрывотехники полиции проводят два-три раза в неделю
Фото: dn.npu.gov.ua

Взрывотехники Национальной полиции совместно с инженерно-саперным полком 16-го батальона ВСУ уничтожили на полигоне одновременно 200 ракет "Градов", которыми россияне обстреливали Донецкую область. Об этом сообщил пресс-центр регионального управления Нацполиции.

Это одна из самых масштабных ликвидаций, которые проводили полицейские, отметили в сообщении.

В общей сложности с начала полномасштабной войны полиция в регионе уничтожила около 3500 боеприпасов. Их ликвидируют в условиях полигона, контролируемые взрывы совершают два-три раза в неделю.

Начальник отдела взрывотехнической службы полиции Донецкой области Сергей Нестеров отметил, что в 2022 году он и его коллеги совершили более 1400 выездов – больше всего за все годы войны. Большинство из них – на обследование мест прилетов, а также разминирование деоккупированных территорий.

По опыту взрывотехников, чаще всего для обстрелов Донецкой области Россия использовала ракеты С-300 – таких было обнаружено 167. На втором месте по частоте использования – ракеты Х-59, ими нанесен 51 удар.

"Наша задача – идентифицировать боеприпас, которым был нанесен удар по школе, жилому дому или любому другому объекту инфраструктуры. Когда все обрушивается, то нам в этом огромном ворохе мусора нужно найти осколки, фрагменты оружия, которое использовал враг. Это доказательство российского военного преступления", – рассказал Нестеров.

видео

Видео: Поліція Донецької області / YouTube
Теги: взрыв, Донецкая область, Град, боеприпасы, война России против Украины, разминирование, Нацполиция
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