В полиции показали, как уничтожают боеприпасы в Киевской области. Видео

Артиллерийские снаряды весом более 100 кг обнаружили в Вышгородском районе, находившемся под оккупацией. Они были уничтожены на полигоне в Бориспольском районе. На видео показан процесс уничтожения и то, что осталось от снарядов.
"Призываю всех быть осмотрительными с подозрительными предметами, в случае обнаружения взрывоопасных снарядов, частей ракет, обломков дронов немедленно звоните на спецлинию "102", – добавил Небытов.
В результате боевых действий в Украине загрязнено взрывоопасными предметами 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил 11 января, что в Украине насчитывается 174 тыс. км² потенциально опасных территорий, или около 30% от общей площади страны.
В Киевской области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами территории в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк 13 января.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.