В полиции показали, как уничтожают боеприпасы в Киевской области. Видео

Артиллерийские снаряды весом более 100 кг обнаружили в Вышгородском районе, находившемся под оккупацией. Они были уничтожены на полигоне в Бориспольском районе. На видео показан процесс уничтожения и то, что осталось от снарядов.

"Призываю всех быть осмотрительными с подозрительными предметами, в случае обнаружения взрывоопасных снарядов, частей ракет, обломков дронов немедленно звоните на спецлинию "102", – добавил Небытов.