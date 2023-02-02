Боррель прибыл в Киев, чтобы передать украинцам "сильнейший сигнал поддержки"

"Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну. Помощь Евросоюза достигла €50 млрд с начала войны России. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться", - сообщил он в сети.

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю" для Украины. 2 февраля в Киев также прибыли глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и делегация еврокомиссаров.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.