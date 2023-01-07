"Евросоюз потрясен". Боррель осудил казнь в Иране двух участников акций протеста

"ЕС потрясен казнью Мохаммада Мехди Кереми и Сеида Мухаммеда Хусейни, арестованных и приговоренных к смертной казни в связи с продолжающимися протестами в Иране. Это еще один признак жестокого подавления иранскими властями гражданских демонстраций. Евросоюз еще раз призывает иранские власти немедленно положить конец весьма предосудительной практике вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров протестующим", – сказано в документе.
Евросоюз призвал власти Ирана "безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных".
"Они должны обеспечить, чтобы находящиеся под стражей или в заключении не подвергались жестокому обращению в какой бы то ни было форме. ЕС призывает Иран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах, участником которого является Иран. Основные права, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны соблюдаться при любых обстоятельствах", – считает Боррель.
По его словам, "ЕС вновь заявляет о своем твердом и принципиальном неприятии применения смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах".
"Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не является средством сдерживания преступности и представляет собой недопустимое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности. Более того, это определенное наказание, делающее возможные судебные ошибки необратимыми", – объяснил дипломат.
Власти Ирана вешают участников акций протеста с декабря 2022 года, всего в исполнение публично привели четыре таких приговора. Первая публичная казнь участника акций протеста в Иране была проведена 8 декабря якобы за ранение сотрудника добровольческого военизированного формирования "Басидж", которое часто используется для подавления протестов. Второго повесили 12 декабря в связи со смертью двух силовиков.
С сентября 2022 года в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 12 декабря, на нынешних протестах погибли 488 человек, 68 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек. Amnesty International сообщила, что казнь грозит минимум 11 протестующим.