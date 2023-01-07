"Евросоюз потрясен". Боррель осудил казнь в Иране двух участников акций протеста

"ЕС потрясен казнью Мохаммада Мехди Кереми и Сеида Мухаммеда Хусейни, арестованных и приговоренных к смертной казни в связи с продолжающимися протестами в Иране. Это еще один признак жестокого подавления иранскими властями гражданских демонстраций. Евросоюз еще раз призывает иранские власти немедленно положить конец весьма предосудительной практике вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров протестующим", – сказано в документе.

Евросоюз призвал власти Ирана "безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных".

"Они должны обеспечить, чтобы находящиеся под стражей или в заключении не подвергались жестокому обращению в какой бы то ни было форме. ЕС призывает Иран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах, участником которого является Иран. Основные права, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны соблюдаться при любых обстоятельствах", – считает Боррель.

По его словам, "ЕС вновь заявляет о своем твердом и принципиальном неприятии применения смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах".

"Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не является средством сдерживания преступности и представляет собой недопустимое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности. Более того, это определенное наказание, делающее возможные судебные ошибки необратимыми", – объяснил дипломат.

Власти Ирана вешают участников акций протеста с декабря 2022 года, всего в исполнение публично привели четыре таких приговора. Первая публичная казнь участника акций протеста в Иране была проведена 8 декабря якобы за ранение сотрудника добровольческого военизированного формирования "Басидж", которое часто используется для подавления протестов. Второго повесили 12 декабря в связи со смертью двух силовиков.