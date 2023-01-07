В Иране казнили сразу двух участников протестов. Власти утверждают, что они убили силовика

Двух участников акций протеста, Мохаммада Мехди Кереми и Сеида Мухаммеда Хусейни признали виновными в убийстве 3 ноября 2022 года в городе Кередж, по данным следствия, они ножом убили сотрудника Сил сопротивления "Басидж" (добровольческое военизированное формирование, которое часто используется для подавления протестов), который якобы был безоружным и "помогал расчищать затор" на автостраде.

Mizan пишет, что Кереми и Хусейни повесили.

Всего в деле фигурировали 16 участников протестов, из них пятерых приговорили к смерти, но казнь трех человек отменили в связи с недостаточностью доказательной базы. Их будут судить повторно.

Еще 11 человек получили "длительные сроки лишения свободы".

В общей сложности в Иране казнили уже четырех участников протестов.

Первая публичная казнь участника акций протеста в Иране была проведена 8 декабря якобы за ранение члена "Басидж".

Второго повесили 12 декабря в связи со смертью двух силовиков.