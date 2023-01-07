В Иране казнили сразу двух участников протестов. Власти утверждают, что они убили силовика

Двух участников акций протеста, Мохаммада Мехди Кереми и Сеида Мухаммеда Хусейни признали виновными в убийстве 3 ноября 2022 года в городе Кередж, по данным следствия, они ножом убили сотрудника Сил сопротивления "Басидж" (добровольческое военизированное формирование, которое часто используется для подавления протестов), который якобы был безоружным и "помогал расчищать затор" на автостраде.
Mizan пишет, что Кереми и Хусейни повесили.
Всего в деле фигурировали 16 участников протестов, из них пятерых приговорили к смерти, но казнь трех человек отменили в связи с недостаточностью доказательной базы. Их будут судить повторно.
Еще 11 человек получили "длительные сроки лишения свободы".
В общей сложности в Иране казнили уже четырех участников протестов.
Первая публичная казнь участника акций протеста в Иране была проведена 8 декабря якобы за ранение члена "Басидж".
Второго повесили 12 декабря в связи со смертью двух силовиков.
С сентября 2022 года в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 12 декабря, на нынешних протестах погибли 488 человек, 68 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек. Amnesty International сообщила, что казнь грозит минимум 11 протестующим.