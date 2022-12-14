В Иране произошел взрыв в университете, который занимается военными проектами

Взрыв произошел примерно в 19.37 по местному времени в лаборатории химического факультета университета. В результате взрыва один человек скончался. Агентство Irna уточнило, что погибший – студент университета.

Пожар был потушен усилиями пожарных, причины инцидента выясняются.

#BREAKING Iran's state-run Borna News has reported an explosion and fire at the Chemistry Faculty of Isfahan University of Technology.

A video shared by @Vahid says the explosion has taken place at one of the labs of the faculty. pic.twitter.com/v80fiuwg1R — Iran International English (@IranIntl_En) December 10, 2022

Euronews, ссылаясь на представителей университета, пишет, что вероятной причиной взрыва называют "химическую реакцию в одной из лабораторий химического факультета университета". В то же время журналисты отмечают, что взрыв совпал со студенческими протестами в Иране, что вызывает предположения о возможном умышленном подрыве.

Как отмечает портал Ifmat, Исфаханский технологический университет среди прочего занимается разработкой беспилотников. В частности, студенты этого университета разработали БПЛА Arya.