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В Иране произошел взрыв в университете, который занимается военными проектами

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В результате взрыва погиб студент университета
В результате взрыва погиб студент университета
Фото: depositphotos.com

В Иране 10 декабря в одном из помещений Исфаханского технологического университета, который связан с проектами в оборонной сфере, произошел взрыв и возник пожар. Об этом сообщило государственное информагентство Borna News.

Взрыв произошел примерно в 19.37 по местному времени в лаборатории химического факультета университета. В результате взрыва один человек скончался. Агентство Irna уточнило, что погибший – студент университета.

Пожар был потушен усилиями пожарных, причины инцидента выясняются.

Euronews, ссылаясь на представителей университета, пишет, что вероятной причиной взрыва называют "химическую реакцию в одной из лабораторий химического факультета университета". В то же время журналисты отмечают, что взрыв совпал со студенческими протестами в Иране, что вызывает предположения о возможном умышленном подрыве.

Как отмечает портал Ifmat, Исфаханский технологический университет среди прочего занимается разработкой беспилотников. В частности, студенты этого университета разработали БПЛА Arya.

Контекст:

Иран поставляет России беспилотники, которая та использует в войне против Украины. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов. В декабре санкции против Ирана также согласовал ЕС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Иран, взрыв, военные, оборона, беспилотники, технологии, студенты
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