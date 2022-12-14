В Иране произошел взрыв в университете, который занимается военными проектами

Взрыв произошел примерно в 19.37 по местному времени в лаборатории химического факультета университета. В результате взрыва один человек скончался. Агентство Irna уточнило, что погибший – студент университета.
Пожар был потушен усилиями пожарных, причины инцидента выясняются.
#BREAKING Iran's state-run Borna News has reported an explosion and fire at the Chemistry Faculty of Isfahan University of Technology.— Iran International English (@IranIntl_En) December 10, 2022
A video shared by @Vahid says the explosion has taken place at one of the labs of the faculty. pic.twitter.com/v80fiuwg1R
Euronews, ссылаясь на представителей университета, пишет, что вероятной причиной взрыва называют "химическую реакцию в одной из лабораторий химического факультета университета". В то же время журналисты отмечают, что взрыв совпал со студенческими протестами в Иране, что вызывает предположения о возможном умышленном подрыве.
Как отмечает портал Ifmat, Исфаханский технологический университет среди прочего занимается разработкой беспилотников. В частности, студенты этого университета разработали БПЛА Arya.
Иран поставляет России беспилотники, которая та использует в войне против Украины. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов. В декабре санкции против Ирана также согласовал ЕС.