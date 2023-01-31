Украинские саперы завершили первый этап обучения в Камбодже – МИД

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, обучение саперов прошло благодаря проекту, реализуемому Японским агентством международного развития совместно с Камбоджийским центром противоминной деятельности.

"Этот проект является прямым результатом договоренностей, достигнутых президентом Украины, а также во время моего визита в Королевство Камбоджа в ноябре прошлого года, – сообщил Кулеба. – Камбоджийские саперы являются одними из лучших в мире. Это государство в течение десятилетий осуществляет разминирование своих территорий. Мы благодарны нашим партнерам за реализацию этого проекта, который демонстрирует, что каждый член международного сообщества может внести свой вклад в безопасность и восстановление Украины".

В недельном тренинге по разминированию в Камбодже приняли участие 15 украинских саперов, сообщил 21 января Fresh News.

В МИД Камбоджи по итогам разговора премьера страны Хун Сена с президентом Украины Владимиром Зеленским заявляли в начале ноября 2022 года, что "Камбоджа готова направить саперов для обучения украинских саперов в подходящее время".

Associated Press писало, что Камбоджа стала одной из наиболее заминированных стран в мире за почти три десятилетия войны, закончившейся в 1998 году. С тех пор было уничтожено большое количество мин и других боеприпасов, что значительно сократило число жертв среди населения.

Как указало агентство, саперы из Камбоджи стали "одними из самых опытных в мире" – за последнее десятилетие под эгидой ООН они занимались разминированием территорий в странах Африки и на Ближнем Востоке.