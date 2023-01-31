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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские саперы завершили первый этап обучения в Камбодже – МИД

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Камбоджийские саперы являются одними из лучших в мире, отметил Кулеба
Камбоджийские саперы являются одними из лучших в мире, отметил Кулеба
Фото: HENG Ratana / Facebook

20 января в Камбодже закончился первый этап обучения украинских специалистов по разминированию.

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, обучение саперов прошло благодаря проекту, реализуемому Японским агентством международного развития совместно с Камбоджийским центром противоминной деятельности.

"Этот проект является прямым результатом договоренностей, достигнутых президентом Украины, а также во время моего визита в Королевство Камбоджа в ноябре прошлого года, – сообщил Кулеба. – Камбоджийские саперы являются одними из лучших в мире. Это государство в течение десятилетий осуществляет разминирование своих территорий. Мы благодарны нашим партнерам за реализацию этого проекта, который демонстрирует, что каждый член международного сообщества может внести свой вклад в безопасность и восстановление Украины".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1221824585093800/

В недельном тренинге по разминированию в Камбодже приняли участие 15 украинских саперов, сообщил 21 января Fresh News.

В МИД Камбоджи по итогам разговора премьера страны Хун Сена с президентом Украины Владимиром Зеленским заявляли в начале ноября 2022 года, что "Камбоджа готова направить саперов для обучения украинских саперов в подходящее время".

Associated Press писало, что Камбоджа стала одной из наиболее заминированных стран в мире за почти три десятилетия войны, закончившейся в 1998 году. С тех пор было уничтожено большое количество мин и других боеприпасов, что значительно сократило число жертв среди населения.

Как указало агентство, саперы из Камбоджи стали "одними из самых опытных в мире" – за последнее десятилетие под эгидой ООН они занимались разминированием территорий в странах Африки и на Ближнем Востоке.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

На разминирование Украины нужно будет потратить десятки миллиардов долларов, посчитали в МВД. По состоянию на 11 января во время разминирования уже погибли около 50 пиротехников, более 100 получили ранения, добавили в ведомстве.

Теги: Украина, МИД Украины, саперы, боеприпасы, Камбоджа, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, учения, разминирование, восстановление
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