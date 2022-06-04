Отмена пошлин Евросоюза для украинского экспорта на год вступила в силу

С сегодняшнего дня ЕС приостанавливает действие своих импортных пошлин на украинские товары Фото: depositphotos.com

"Это решение дополняет возможности, которые наши экспортеры имеют в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Теперь тарифы, прописанные в соглашении, будут временно приостановлены", – отметило ведомство.

Приостановка распространяется на:

пошлины для промышленной продукции;

систему входных цен для фруктов и овощей;

все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции;

антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины;

глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.

В свою очередь, либерализация торговых отношений предполагает, что Украина будет соблюдать европейские правила:

происхождение товаров и соответствующих процедур в рамках Соглашения об ассоциации;

воздержание от любых новых ограничений на импорт из ЕС;

уважение Украины к демократическим принципам, правам человека и основным свободам, верховенству права, борьба с коррупцией.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики.

Украина экспортирует в Европейский союз в первую очередь черные металлы, руды, электромашины, масло и зерно.

"Мы рассчитываем, что либерализация торговли поможет нашим экспортерам усилить позиции в этих и других товарных нишах", – добавило Минэкономики.

В Минэкономики отметили, что сейчас ЕС – крупнейший торговый партнер Украины. В 2021 году на Евросоюз приходилось 39% общего объема торговли Украины. Объем товарооборота вырос на 35% и составил $62,5 млрд.