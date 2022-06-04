Отмена пошлин Евросоюза для украинского экспорта на год вступила в силу

"Это решение дополняет возможности, которые наши экспортеры имеют в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Теперь тарифы, прописанные в соглашении, будут временно приостановлены", – отметило ведомство.
Приостановка распространяется на:
В свою очередь, либерализация торговых отношений предполагает, что Украина будет соблюдать европейские правила:
"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики.
Украина экспортирует в Европейский союз в первую очередь черные металлы, руды, электромашины, масло и зерно.
"Мы рассчитываем, что либерализация торговли поможет нашим экспортерам усилить позиции в этих и других товарных нишах", – добавило Минэкономики.
В Минэкономики отметили, что сейчас ЕС – крупнейший торговый партнер Украины. В 2021 году на Евросоюз приходилось 39% общего объема торговли Украины. Объем товарооборота вырос на 35% и составил $62,5 млрд.
Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.
19 мая Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт. За проголосовали 515 депутатов, против – 32, 11 воздержались. 24 мая решение одобрил Совет Евросоюза.
Аналогичные решения уже приняли Великобритания, Канада и США (на импорт стали).