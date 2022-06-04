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Отмена пошлин Евросоюза для украинского экспорта на год вступила в силу

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С сегодняшнего дня ЕС приостанавливает действие своих импортных пошлин на украинские товары
С сегодняшнего дня ЕС приостанавливает действие своих импортных пошлин на украинские товары
Фото: depositphotos.com

4 июня регламент Европейского парламента и Евросовета о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин, вступил в силу. Об этом сообщило в Facebook Минэкономики Украины.

"Это решение дополняет возможности, которые наши экспортеры имеют в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Теперь тарифы, прописанные в соглашении, будут временно приостановлены", – отметило ведомство.

Приостановка распространяется на:

  • пошлины для промышленной продукции;
  • систему входных цен для фруктов и овощей;
  • все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции;
  • антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины;
  • глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.

В свою очередь, либерализация торговых отношений предполагает, что Украина будет соблюдать европейские правила:

  • происхождение товаров и соответствующих процедур в рамках Соглашения об ассоциации;
  • воздержание от любых новых ограничений на импорт из ЕС;
  • уважение Украины к демократическим принципам, правам человека и основным свободам, верховенству права, борьба с коррупцией.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики.

Украина экспортирует в Европейский союз в первую очередь черные металлы, руды, электромашины, масло и зерно.

"Мы рассчитываем, что либерализация торговли поможет нашим экспортерам усилить позиции в этих и других товарных нишах", – добавило Минэкономики.

https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/377526487741986

В Минэкономики отметили, что сейчас ЕС – крупнейший торговый партнер Украины. В 2021 году на Евросоюз приходилось 39% общего объема торговли Украины. Объем товарооборота вырос на 35% и составил $62,5 млрд.

Контекст:

Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

19 мая Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт. За проголосовали 515 депутатов, против – 32, 11 воздержались. 24 мая решение одобрил Совет Евросоюза.

Аналогичные решения уже приняли ВеликобританияКанада и США (на импорт стали).

Теги: экономика, импорт, экспорт, тарифы, пошлины, Европейский союз, торговля, Евросоюз, квоты, ЕС
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