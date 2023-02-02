Зеленский: Верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"О том, что только вместе сильная Украина и сильный Евросоюз способны защищать жизнь, которую мы ценим. О том, что Украине нужна постоянная и полная поддержка в защите от России. И о том, что мы должны нашей дальнейшей интеграцией давать энергию и мотивацию нашему народу бороться, несмотря на любые препятствия и угрозы, – отметил глава государства. – Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС".

Зеленский выразил благодарность фон дер Ляйен, "ее коллегам" и "друзьям" Украины в ЕС "за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите… [Украинского] государства и людей".

"Это военная, финансовая, энергетическая и социальная поддержка. И это изменения, которыми мы обеспечиваем большее взаимодействие между нашими институтами – Украины и ЕС", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что 3 февраля – "второй евроинтеграционный день этой недели".

"Состоится саммит Украина – ЕС. Готовимся", – резюмировал глава государства.

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен сегодня приехала в Киев на саммит Украина – ЕС, который пройдет 3 февраля.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что фон дер Ляйен передала отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС, украинское правительство начинает работу над ним.

Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.