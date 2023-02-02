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Зеленский: Верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС

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Украина готовится ко "второму евроинтеграционному дню этой недели" саммиту Украина ЕС, отметил Зеленский
Украина готовится ко "второму евроинтеграционному дню этой недели" – саммиту Украина – ЕС, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении "очень важных взаимопониманий" в рамках переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и членами коллегии Еврокомиссии 2 февраля.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"О том, что только вместе сильная Украина и сильный Евросоюз способны защищать жизнь, которую мы ценим. О том, что Украине нужна постоянная и полная поддержка в защите от России. И о том, что мы должны нашей дальнейшей интеграцией давать энергию и мотивацию нашему народу бороться, несмотря на любые препятствия и угрозы, – отметил глава государства. – Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС".

Зеленский выразил благодарность фон дер Ляйен, "ее коллегам" и "друзьям" Украины в ЕС "за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите… [Украинского] государства и людей".

"Это военная, финансовая, энергетическая и социальная поддержка. И это изменения, которыми мы обеспечиваем большее взаимодействие между нашими институтами – Украины и ЕС", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что 3 февраля – "второй евроинтеграционный день этой недели".

"Состоится саммит Украина – ЕС. Готовимся", – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1226490894633242/

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен сегодня приехала в Киев на саммит Украина – ЕС, который пройдет 3 февраля.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что фон дер Ляйен передала отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС, украинское правительство начинает работу над ним. 

Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Украина, Еврокомиссия, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен, президент, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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